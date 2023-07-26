Бойкот. Две трети лидеров Африки отказались ехать на саммит с Путиным 26 июля, 00:17 Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Главы большинства африканских отказались от саммита Россия-Африка. 38 из 55 стран Африки не направили своих лидеров.

Об этом сообщает The Moscow Times.



Саммит Россия-Африка, целью которого была демонстрация новых дипломатических связей РФ, пройдет в условиях бойкота. Известно, что 38 из 55 стран Африки не послали своих лидеров на саммит, который состоится 27−28 июля.

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По словам помощника российского диктатора Путина Юрия Ушакова, на уровне глав государств будут представлены только 17 стран. Еще 10 африканских государств отправили в РФ премьер-министров, а около половины участников саммита прислали делегации уровнем ниже.

«Мы не будем в претензии потому, что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, предусматривающие участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог», — заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

Как рассказал Ушаков, несмотря на все нюансы Путин планирует лично встретиться с каждым из лидеров африканских государств.

Диктатор проведет переговоры с президентами:

Египта,

Мозамбик,

Бурунди,

Зимбабве,

Уганды,

Эритреи,

Центрально-Африканская Республика,

Ливии,

Камеруна,

Сенегала,

ЮАР,

Буркина-Фасо,

Гвинеи-Бисау,

Мали,

Конго.

В Кремле заявили, что на саммите Путин выступит с большой речью и расскажет о формировании «нового миропорядка» на основе «многополярности и равенства» всех государств.

Как сообщалось, Новая статья диктатора Владимира Путина о российско-африканских отношениях, вероятно является его попыткой смягчить вред, нанесенный позициям России и его собственной репутации в Африке в результате выхода России из зерновой сделки, а также атак РФ по украинским зерновым и портовым мощностям.