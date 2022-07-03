AFP назвало армию РФ «украинскими сепаратистами». МИД Украины раскритиковал агентство за подыгрывание роспропаганде 3 июля, 14:42 В МИД Украины раскритиковали французское агентство за пропагандистские нарративы РФ (Фото:НВ)

Французское информационное агентство AFP назвало оккупационные войска РФ «украинскими сепаратистами». В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали.

В посте AFP в Twitter за 2 июля говорится: «„Украинские сепаратисты“ (российско-оккупационные войска — ред.) говорят, что окружили Лисичанск».

В обновлении под ним агентство вновь употребляет пропагандистские нарративы: «„Украинские сепаратисты“, поддерживаемые Россией, заявили в субботу, что они «полностью» окружили ключевой город Лисичанск на востоке Луганской области».

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Фото: Скриншот AFP/Twitter

Спикер главы МИД Олег Николенко назвал агентство жертвой российской пропаганды.

«Оно [AFP] возмутительно называет российскую армию вторжения „украинскими сепаратистами“, представляя войну России против Украины как внутренний конфликт — Кремль ликует. Что дальше — "украинские сепаратисты" обстреливают крылатыми ракетами из Каспия?» — отреагировал он в Twitter.

3 июля в Минобороны Украины опровергли заявления Москвы об установления "полного контроля" России над Лисичанском. Утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне бросили все силы на захват Лисичанска и закрепляются в районе города, уничтожая его. По его словам, оккупанты несут значительные потери, но продвигаются.

Накануне в Нацгвардии опровергли заявления главы Чечни Рамзана Кадырова об окружении оккупантами украинских военных в Лисичанске. Там заявили, что город не окружен и возле него продолжаются ожесточенные бои.

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