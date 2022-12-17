Все девять энергоблоков на подконтрольных Украине территориях вновь работают — Энергоатом 17 декабря, 21:14 Накануне объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате российских обстрелов (Фото:Укренерго / Facebook)

Все девять энергоблоков, которые находятся на подконтрольной Украине территории, вновь работают в энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

«17 декабря 2022 по состоянию на 18:00 в энергосистеме работают все 9 атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что мощность одного из энергоблоков все еще ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии. Энергоатом напомнил, что накануне объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате российских обстрелов.

«Еще шесть энергоблоков оккупированной ЗАЭС остановлены. Их включение блокируется рашистами», — написали в Энергоатоме, добавив, что станция продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды из энергосистемы Украины.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях. В общей сложности РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них сбили 60.

В результате атаки во многих областях Украины возникли перебои со снабжением электричества, тепла и воды.