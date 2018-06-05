05 июня 2018, вторник

Адвокаты журналиста Сущенко обжаловали приговор российского суда

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Российский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии

Российский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии

Защита украинского журналиста Романа Сущенко обжаловала приговор российского суда.

Об этом сообщил бывший адвокат политзаключенного Марк Фейгин.

"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - написал он в Twitter.

Напомним, что 4 июня Московский городской суд приговорил журналиста информационного агентства Укринформ Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за "шпионаж".

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Романа Сущенко задержали в октябре 2016 года в Москве сотрудники ФСБ по обвинению в сборе "разведданных". Российская сторона утверждает, что Сущенко является "кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины". В украинском ведомстве эту информацию опровергают.

 

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