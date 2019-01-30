Александр Пасхавер
Наша политическая нестабильность
Алексей Гарань
Что если Порошенко победит
Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Андрей Смирнов
Глава ГПУ разругался с кандидатом в президенты

Адвокат: Военнопленный моряк Беспальченко не получает письма, которые ему пишут родные

Сегодня, 20:34
176
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Россия продолжает удерживать украинских моряков

Адвокат Оксана Опаренко заявила, что пленный украинский моряк Виктор Беспальченко за все время своего содержания в московском СИЗО Лефортово получил только одно письмо.

Об этом правозащитница написала в Facebook.

“Сегодня посетила своего подзащитного военнопленного Беспальченко Виктора. За все время, Виктор получил только одно письмо, хотя родные и близкие люди пишут ему письма часто, но, они почему-то до моряка не доходят”, - сказала она.

По ее словам, Беспальченко написал заявление с просьбой получить свидание и телефонные звонки. Недавно его посетила российская омбудсмен Татьяна Москалькова.

Моряк самостоятельно учит английский, для этого ему приобрели самоучитель.

“Настроение хорошее, передает всем привет и просит, чтобы за него не волновались”, - написала адвокат.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Читать также: Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

Теги:   Письма Россия Моряки

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Финансы

Сегодня, 07:55

article_img
Курс валют от НБУ: доллар и евро немного подешевели
События

Вчера, 21:59

article_img
В Киеве прошло факельное шествие памяти героев Крут
Страны

Сегодня, 14:42

article_img
От таких поручений не отказываются. 10 неизвестных фактов о ЧВК Вагнера – расследование The Bell

ТОП-3 мнений

Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
29513
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
12053
Павло Шеремета - фото
Павло Шеремета
Три кита прорыва
7888
Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
29513
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Враг государства
15481
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
15429
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75388
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34386
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32588