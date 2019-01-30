Адвокат: Военнопленный моряк Беспальченко не получает письма, которые ему пишут родные Сегодня, 20:34 176 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Россия продолжает удерживать украинских моряков ЕРА

Адвокат Оксана Опаренко заявила, что пленный украинский моряк Виктор Беспальченко за все время своего содержания в московском СИЗО Лефортово получил только одно письмо.

Об этом правозащитница написала в Facebook.

“Сегодня посетила своего подзащитного военнопленного Беспальченко Виктора. За все время, Виктор получил только одно письмо, хотя родные и близкие люди пишут ему письма часто, но, они почему-то до моряка не доходят”, - сказала она.

По ее словам, Беспальченко написал заявление с просьбой получить свидание и телефонные звонки. Недавно его посетила российская омбудсмен Татьяна Москалькова.

Моряк самостоятельно учит английский, для этого ему приобрели самоучитель.

“Настроение хорошее, передает всем привет и просит, чтобы за него не волновались”, - написала адвокат.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.