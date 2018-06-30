Адвокат Трампа: Сейчас мы реально можем наблюдать конец режима в Иране

Рудольф Джулиани: Если самая большая экономическая держава прекратит вести с вами бизнес, вы рухнете

Правящий режим Ирана находится на грани падения, считает адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Как сообщает Reuters, соответствующее заявление он сделал на конференции Национального совета сопротивления Ирана, который базируется в Париже. Организация объединяет оппозиционные силы Ирана, который действуют в изгнании за пределами страны.

"Сейчас мы реально можем наблюдать конец режима в Иране", - сказал Джулиани.

Он упомянул прошедшие в стране акции протеста, вызванные валютным кризисом после того, как Трамп объявил о выходе из ядерной сделки 2015 года.

"Если самая большая экономическая держава прекратит вести с вами бизнес, вы рухнете, а санкции будут становиться все сильнее, сильнее и сильнее", - сказал Джулиани.

В мае Джулиани заявлял, что президент Трамп заинтересован в смене режима в Иране.

Госсекретарь США Майк Помпео в конце мая в интервью Voice of America заявлял, что усилия администрации не направлены на смену правящего в Иране режима. "Речь не идет о смене режима, речь идет об изменении режима. Речь идет об изменении поведения лидеров Ирана, которые должны делать то, чего действительно хочет от них иранский народ", - заявил он тогда.