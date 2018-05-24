Адвокат Трампа отрицает получение денег за визит Порошенко в Белый дом - Reuters

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Майкл Коэн заявил, что не получал никакого

Майкл Коэн заявил, что не получал никакого "тайного платежа" за организацию встречи Порошенко с Трампом

Личный адвокат президента США Майкл Коэн опровергает появившуюся информацию о том, что посредники президента Украины Петра Порошенко заплатили деньги для организации первой встречи с Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает Reuters

"Эта история совершенно лжива", − написал Коэн в текстовом комментарии агентству.

Отмечается, что Белый дом не сразу отреагировал на запрос агентства о предоставлении комментариев.

Reuters отмечает, что в Администрации президента Украины опровергли статью ВВС и назвали распространенные сообщения на эту тему "вопиющей ложью, клеветой и фейком".

Напомним, авторитетное британское издание со ссылкой на источники в Киеве сообщило, что личному адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну тайно заплатили $400 000 за организацию встречи между президентом Украины Петром Порошенко и Трампом. Речь идет о встрече 20 июня 2017 года в Белом доме.

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