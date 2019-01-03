Адвокат просит отпустить задержанного в РФ "за шпионаж" гражданина США Сегодня, 23:07 66 Цей матеріал також доступний українською Пол Уилан

Адвокат обвиняемого РФ "в шпионаже" американца Пола Уилана Владимир Жеребенков обжаловал арест подзащитного и просит отпустить его под залог.

Об этом сообщает ТАСС.

"Я направил жалобу на арест Уилана по почте, в своей жалобе я прошу изменить моему доверителю меру пресечения с ареста на залог в сумме, которую установит суд", – сообщил Жеребенков.

Отмечается, что в среду, 2 января, адвокат был у задержанного и работал с ним полдня.

По словам адвоката, самочувствие гражданина США хорошее, и "он шутит".

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Ранее СМИ сообщали, что Россия предъявила Уилану обвинение в шпионаже.

Напомним, в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже.

Американские аналитики и пресса высказывают предположение о том, что шпионский скандал вокруг Уилана может быть ответной реакцией Кремля на дело россиянки Марии Бутина, задержанной в США.

Посол США в России Джон Гантсман уже посетил Уилана. Дипломат выразил поддержку задержанному, а также предложил помощь посольства.