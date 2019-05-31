Адвокат политзаключенного Гриба заявила, что ее не пускают к подзащитному в СИЗО 31 мая, 19:15 Цей матеріал також доступний українською Грани.Ру Павел Гриб Грани.Ру

Адвокат политзаключенного Павла Гриба Марина Дубровина заявила, что ее уже трижды не пустили к подзащитному в СИЗО.

Об этом сообщает МБХ медиа.

«Меня к нему не пускают, я трижды к нему ходила, сидела там целый день, но безрезультатно — говорят, все занято, не могут пустить», — сказала она.

По информации правозащитницы, Грибу по-прежнему не оказывают медицинскую помощь, в которой он нуждается.

Дубровина заявила, что сторона защиты направляла обращение на имя уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, однако ответа не получила.

Напомним, что в России Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Павла Гриба.

Украинец исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила «учителей, учеников и всех россиян». Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений, и назвал дело сфабрикованным.