Российский диктатор Владимир Путин потерпел стратегическое поражение в войне против Украины и не достигнет своих целей.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью ВВС.

Драгоне указал на тот факт, что полномасштабное вторжение России в Украину привело к тому, что к НАТО присоединились еще две страны — Финляндия и Швеция.

Он также выразил уверенность, что россияне не смогут установить в Украине марионеточное правительство.

«Путин не добьется успеха», — подчеркнул высокопоставленный чиновник военного альянса.

В то же время Драгоне считает, что с оперативной точки зрения война зашла в тупик, и «практически пришло время для переговоров».

«Потому что это пустая трата человеческих жизней», — добавил он.

Джузеппе Каво Драгоне также заверил, что Европа готова и дальше поддерживать оборону Украины. По его словам, война стала для стран ЕС определенным сигналом тревоги, и теперь они берут на себя ответственность за собственную оборону.

Он также прокомментировал заявления страны-агрессора России о разработке новых типов оружия с ядерной энергетической установкой — ракет Буревестник и подводного автономного устройства Посейдон.

Глава военного комитета НАТО заверил, что Альянс не напуган из-за таких действий РФ и готов защитить «наши 32 страны и миллиард наших людей».

Вскоре после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Россия прежде всего планировала уничтожить президента Владимира Зеленского и установить марионеточное правительство из «людей с погонами».

«План был довольно простой и дерзкий: прежде всего уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу», — рассказал Данилов в интервью ВВС, опубликованном 14 апреля 2022 года.

В августе 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что россияне признали, что не смогут установить в Киеве марионеточный режим и проявили гибкость в отношении некоторых своих требований.

«Я не говорил, что россияне уступили во всем. Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале», — отметил вице-президент США.

В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 25 октября указывали, что Кремль продолжает использовать нарратив о «коренных причинах», чтобы требовать замены нынешней украинской власти на пророссийское марионеточное правительство, а также принятия Украиной обязательства соблюдать нейтралитет и отмены политики открытых дверей НАТО, говорится в отчете.