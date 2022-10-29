«Фальшивое заявление эпического масштаба». В Минобороны Британии отвергли обвинения РФ в атаке на Севастопольскую бухту 29 октября, 17:10 Утром в Севастополе раздались взрывы в районе базирования российских кораблей (Фото:Чп / Севастополь / Telegram)

В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в якобы причастности британцев к взрывам утром в субботу, 29 октября, в Севастопольской бухте, где базируются российские корабли.

В британском Минобороны подобные обвинения назвали «фальшивыми заявлениями эпического масштаба».

«Чтобы отвлечь внимание от своей катастрофической борьбы с незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны России прибегает к фальшивым заявлениям эпического масштаба. Эта вымышленная история больше говорит о спорах, идущих внутри российского правительства, чем о Западе», — говорится в сообщении британского Минобороны в Twitter.

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Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Британию в совершении «серии терактов в отношении РФ» в Черном и Балтийском морях. Она заявила о якобы «прямом участии британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь».

По словам Захаровой, российская сторона намерена «привлечь внимание» мирового сообщества к этому, в том числе на площадке Совбеза ООН.

Утром в субботу 29 октября появились сообщения о взрывах в Севастополе. Оккупационные «власти» заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы «отбивают российские корабли».

По словам ставленника Кремля в Севастополе Михаила Развожаева в городе "не поразили никаких объектов", "ситуация под контролем", а оккупационные "оперативные службы готовы".

Позже в Минобороны РФ также сообщили о якобы атаке беспилотных летательных аппаратов и подводных беспилотников в оккупированном Севастополе. В российском Минобороны уверяют, что "все воздушные цели были уничтожены".

В то же время там сообщают, что морской тральщик Иван Голубец, а также боносетевое заграждение в бухте Южная получили «незначительные повреждения» во время отражения «атаки беспилотников».

Местные паблики сообщают о повреждениях при взрыве в Севастополе фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет. В частности, пишут о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральнике».



В Минобороны РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабле Черноморского флота. Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы производилась «под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области».

В ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. В то же время официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.