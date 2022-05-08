«Было какое-то недоразумение». Арестович опроверг информацию о подбитии российского фрегата Адмирал Макаров 8 мая, 00:25 Цей матеріал також доступний українською Фрегат Адмирал Макаров спустили на воду в 2015 году, поставили на вооружение ЧФ РФ — в 2017-м (Фото:Ad Meskens/Wikimedia)

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что сообщения об уничтожении или повреждении фрегата Черноморского флота РФ Адмирал Макаров оказались фейком. Он подтвердил, что ВСУ удалось потопить десантный катер типа Серна.

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Об этом он сказал в эфире Фейгин Live.

«Никакой Макаров не затопили, конечно же[…] Это было какое-то недоразумение», — сказал Арестович.

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Он предположил, что информацию о повреждении фрегата могли «вбросить» сами российские военные из сил информационно-психологических операций для того, чтобы дискредитировать украинские и западные СМИ.

«Поэтому ко всем радостным сообщениям о том, что мы в очередной раз кого-то победили, нужно очень осторожно относиться. И не разгонять, пока не подтвердили официально», — добавил Арестович.

О подбитии российского фрегата Адмирал Макаров ранее сообщило издание Думская. По информации СМИ, фрегат получил серьезные повреждения в районе острова Змеиный после удара из комплекса Нептун 5 мая, но пока остается на плаву. Официального подтверждения этих данных пока не было. В Кремле информацию комментировать отказались. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал журналистам, что США не располагают информацией, подтверждающей подбитие российского фрегата.



7 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в акватории Черного моря украинские военные уничтожили российское судно — катер типа Серна.

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