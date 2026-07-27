Единственный российский авианосец Адмирал Кузнецов на ремонте в доке, 2006 год (Фото: Serguei S. Dukachev via Wikimedia)

Государство-агрессор РФ отложило вопрос строительства новых авианосцев до 2040-х годов. Срок, ранее озвученный ее Минобороны, истек еще в 2025 году.

Об этом написало российское издание Агентство в понедельник, 27 июля.

Там ссылаются на интервью главнокомандующего ВМФ России Александра Моисеева пропагандистскому телеканалу Звезда. В частности, на вопрос, будет ли Россия инвестировать в строительство авианосцев, Моисеев ответил: «Время покажет. В рамках стратегий, о которых мы говорили, речь идет о 2040-х годах».

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Агентство напомнило, что еще в середине 2010-х годов Министерство обороны РФ обещало начать строительство авианосца до 2025 года, а передать его флоту — до конца 2030 года.

Создание «авианосного комплекса» было также заложено в Основы государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года. В июле 2017 года этот документ утвердил российский диктатор Владимир Путин. Один из так называемых военных экспертов Виктор Литовкин заявил тогда, что «такая великая морская держава, как Россия… не может быть без авианосцев».

В 2025 году Путин утвердил Стратегию развития ВМФ до 2050 года, однако ее полный текст и предусмотренный ею боевой состав флота до сих пор не обнародованы.

На данный момент единственным российским авианесущим кораблем остается Адмирал Кузнецов, спущенный на воду еще в середине 1980-х годов.

В 2017 году Адмирала Кузнецова поставили на ремонт, который планировали завершить к 2022 году. Впоследствии срок перенесли на 2024 год, а в июле 2025-го росСМИ написали, что единственный российский авианосец могут отправить на утилизацию.

В октябре 2018 года российский авианосец Адмирал Кузнецов получил серьезные повреждения в результате аварии с затоплением сухого дока под Мурманском. В декабре 2019 года на корабле произошел масштабный пожар.

Руководство военного флота РФ сначала рассматривало возможность вывода поврежденного корабля из эксплуатации, однако затем решило его ремонтировать.

Однако вместо возвращения на боевое дежурство Адмирал Кузнецов снова горел в декабре 2022 года и после того пожара остался стоять на приколе у причала в Мурманске.

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В сентябре 2024 года военный аналитик издания Forbes Дэвид Экс заявлял, что Кремль, по всей видимости, переводил моряков из экипажа Адмирала Кузнецова и отправлял их воевать против Украины.