Администрация Трампа введет санкции против российских олигархов - CNN

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Администрация президента США готова ввести санкции за влияние на американские выборы

Администрация президента США готова ввести санкции за влияние на американские выборы

Американский телеканал CNN сообщает, что Белый дом собирается ввести санкции против нескольких российских олигархов, которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

По данным журналистов, санкции могут быть введены в конце недели.

Напомним, 27 марта президент США Дональд Трамп продлил на год действие исполнительных указов санкций в ответ на хакерские атаки против Соединенных Штатов.

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