Администрация Трампа введет санкции против российских олигархов - CNN

Американский телеканал CNN сообщает, что Белый дом собирается ввести санкции против нескольких российских олигархов, которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

По данным журналистов, санкции могут быть введены в конце недели.

The Trump administration is expected to sanction several Russian oligarchs with ties to President Vladimir Putin over 2016 election interference, officials say https://t.co/w6f9mUX5La pic.twitter.com/GbYREQAZOX