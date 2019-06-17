Администрация Трампа не допустит вмешательства иностранных государств в американские выборы — Помпео Сегодня, 09:29 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Piroschka Van De Wouw REUTERS / Piroschka Van De Wouw

По словам госсекретаря Майка Помпео, при президенте Дональде Трампе в США делается все возможное, чтобы не допустить иностранного вмешательства в американские выборы.

Такое заявление он сделал в интервью CBS News.

«Соединенные Штаты Америки при президенте Трампе предприняли огромные усилия для того, чтобы в наши выборы не вмешивались — ни из России, ни из любой другой страны мира. Это то, к чему администрация по указанию президента Трампа отнеслась очень серьезно с самого начала его пребывания на посту и продолжит делать это», — заявил Помпео.



При этом глава госдепартамента отказался комментировать статью The New York Times, в которой сообщалось об участившихся кибератаках США внутри России с целью нанести ответный удар за попытки вмешательства в американские выборы в 2018 году.

«Я никогда не комментирую вопросы разведки. Будучи директором ЦРУ, я знаю, насколько это важно», — подчеркнул Помпео.

Комментируя ответ Трампа о том, что он послушал бы компрометирующую информацию на своих конкурентов по выборам, если бы ему предоставили таковую иностранные государства, госсекретарь заявил:

«Думаю, совершенно ясно, что он поступит правильно. Я в этом абсолютно уверен. Мне больше нечего добавить».