Администрация Байдена убеждена, что у ВСУ достаточно сил для освобождения Крыма — NBC

16 декабря, 19:57
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Украинские силы, вероятно, двинутся на северо-восток, а не на юг, в Крым (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Украинские силы, вероятно, двинутся на северо-восток, а не на юг, в Крым (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Представитель администрации президента США Джо Байдена недавно заявил членам Конгресса, что у Украины есть военный потенциал для освобождения Крыма, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам источников, в конце ноября для некоторых членов Конгресса состоялся брифинг об Украине и поставках оружия для ВСУ. Во время него представитель Байдена на вопрос о том, попытаются ли ВСУ вернуть временно оккупированный Крым, ответил, что Украина теперь может это сделать.

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Чиновник в комментарии СМИ подчеркнул, что украинцы «продолжают шокировать мир тем, насколько хорошо они ведут себя на поле боя». При этом, по словам источников, в ближайшие месяцы украинские силы, вероятно, двинутся на северо-восток, а не на юг, к Крыму.

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«Сначала многое должно произойти в военном плане, прежде чем Украина сможет начать настоящее наступление, чтобы вернуть себе Крым», — заявил представитель США.

При этом на Западе считают, что российский диктатор Владимир Путин может почувствовать себя загнанным в угол из-за освобождения украинского полуострова.

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По словам чиновников, деоккупация Крыма может подтолкнуть Путина к использованию грязной бомбы или другого ядерного оружия. В то же время трое официальных лиц США подчеркнули, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие прямо сейчас.

1 октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.

https://www.youtube.com/embed/lqxjh4Jj_A0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Джо Байден Наступление

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