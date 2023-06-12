Администрация Байдена скоро объявит о новом пакете военной помощи Украине — Кирби 12 июня, 23:01 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Администрация президента США Джо Байдена «очень скоро» объявит о следующем пакете военной помощи Украине из имеющихся резервов Пентагона.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

«Вы видели пакет помощи, выделенный в рамках программы USAI, о котором было объявлено в конце недели. Я думаю, очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи США», — отметил Кирби.

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Кирби подчеркнул, что Вашингтон знает, что именно нужно Украине, в том числе для ее нынешних контрнаступательных операций.

«Мы будем сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя», — отметил представитель Белого дома.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на новом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн партнеры Киева будут обсуждать детали «авиационной коалиции».