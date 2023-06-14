В Кремле заявили о «большой тревоге» из-за возможного ранения депутата Госдумы Делимханова в Украине 14 июня, 15:54 Песков заявил, что информация о ранении Делимханова проверяется (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via Reuters)

В Кремле отреагировали на информацию о возможном ранении или гибели депутата Госдумы страны-агрессора РФ и «правой руки» главы Чечни Адама Делимханова.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что за него «переживают», а информацию восприняли «с большой тревогой».

«Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — отметил он.

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Детали о том, где может находиться Делимханов и в каком он состоянии, не сообщаются.

Ранее военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, ссылаясь на разведчиков ССО подразделение Бандерлоги, заявил, что Делимханова уничтожили в оккупированном Приморске Запорожской области.

Через несколько часов портал минобороны РФ написал, что в Госдуме утверждают: Делимханов «ранен, но жив».

В пророссийских Telegram-каналах утверждают, что соратник Кадырова находится в тяжелом состоянии.

Сам Кадыров заявил, что Делимханов на связь не выходит, и готов «щедро вознаградить» украинскую разведку, если ГУР расскажет, «по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы таки смог найти дорогого брата».

Во время полномасштабного вторжения в Украину Адам Делимханов командовал подразделениями ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова во время штурма российскими оккупантами Азовстали в Мариуполе. 12 января СБУ объявила ему подозрение. После военных преступлений диктатор Владимир Путин дал Делимханову «героя России».



