Рустем Умеров рассказал о втором дне переговоров в ОАЭ (Фото: Рустем Умеров / Telegram)

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров назвал договоренность с РФ о масштабном обмене пленными главным результатом двухдневных переговоров в Абу-Даби.

Об этом Умеров написал в Telegram в среду, 11 ноября.

«Возвращение наших людей домой остается одним из главных приоритетов. Делаем все возможное, чтобы каждый украинец вернулся из плена как можно скорее», — подчеркнул он.

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Как отметил Рустем Умеров, за два дня, пока продолжались переговоры, стороны «смогли прямо изложить» свои позиции, по которым сохраняются существенные разногласия. Он отметил, что впереди «еще много сложной работы», но возможности для продолжения переговорного процесса есть.

Умеров поблагодарил США за активное участие в организации и проведении переговоров. Отдельно он отметил участие в переговорах спецпредставителей президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Также Рустем Умеров выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам, которые предоставили площадку для проведения переговоров, а также партнерам Украины — Великобритании, Франции, Германии, Италии, представителям НАТО и Еврокомиссии.

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, США и государства-агрессора РФ.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, входивший в состав украинской делегации, назвал раунд переговоров 11 ноября «одним из самых сложных». По его словам, россияне пришли «с очень жесткими директивами, поэтому было крайне сложно смягчить тон дискуссии».

По итогам первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил о «конструктивных дискуссиях».