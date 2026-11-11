«Позиция Украины остается неизменной»: Буданов прокомментировал возобновление переговоров с РФ в Абу-Даби

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов после трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил, что главная задача Киева — скорейшее достижение справедливого и устойчивого мира и получение Украиной гарантий безопасности.

Об этом Буданов написал в Telegram в среду, 11 ноября.

Он отметил, что переговоры были непростыми, а одним из их направлений было возвращение домой украинцев, находящихся в российском плену.

Реклама

«В этом вопросе у нас есть существенный результат. Возвращение каждого украинца остается нашим безусловным приоритетом», — подчеркнул Кирилл Буданов.

«Позиция Украины остается неизменной: необходимо остановить войну и сформировать действенную архитектуру безопасности, которая обеспечит устойчивость мира и сделает невозможным повторение российской агрессии», — подытожил глава Офиса президента.

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, США и государства-агрессора РФ.

10 ноября Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, близкий к украинской переговорной группе, написало о достижении договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

11 ноября информацию об обмене пленными подтвердил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Он назвал эту договоренность главным результатом нынешнего раунда переговоров в Абу-Даби.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, входивший в состав украинской делегации, назвал раунд переговоров 11 ноября «одним из самых сложных». По его словам, представители государства-агрессора РФ пришли «с очень жесткими директивами, поэтому было крайне сложно смягчить тон дискуссии».