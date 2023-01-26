Не месяцы. В Белом доме сообщили, когда украинские военные начнут учения на танках Abrams 26 января, 09:26 В Белом доме рассказали, когда начнется обучение украинских военных работе с танками Abrams (Фото:Military_Material/pixabay.com)

Обучение украинских военнослужащих работе с американскими танками Abrams может начаться через недели, а не месяцы.



Об этом в ходе брифинга в Белом доме заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

«Возможно, недели, а не месяцы, прежде чем они смогут действительно разобраться в деталях и начнут вводить это — режим тренировок», — отметил он.

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При этом сам процесс покупки танков и обучение может продолжаться несколько месяцев.

Президент США Джо Байден 25 января заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.



Инфографика: NV

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее в тот же день объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца.

Всего союзники могут поставить Украине два батальона Leopard — как пишет Spiegel, речь о 80 танках.

Инфографика: NV