США хотят ускорить поставки танков Abrams Украине — Кирби 21 марта, 14:49 Танки M1 Abrams и другая техника в США, 2 июля 2019 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США работают над тем, чтобы передать Украине танки Abrams чуть быстрее, чем планировали ранее.

Об этом спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу MSNBC во вторник, 21 марта, пишет Bloomberg.

«Мы работаем над этим. Есть некоторые изменения, которые вы можете внести в процесс, чтобы ускорить его», — сказал он.



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В конце февраля в Госдепе заявили, что США могут передать Украине танки со складов — это бы ускорило их поставки. Ранее Кирби говорил, что процесс передачи 31 танка Abrams, о которой Вашингтон объявил в январе, может занять многие месяцы. WP писала, что американские танки доставят в конце 2023 года или начале 2024-го.

20 февраля президент США Джо Байден заявил, что всего союзники Украины «направили на защиту почти 700 танков». По словам главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран планируют передать Киеву более 150 танков Leopard.

