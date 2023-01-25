Резников после разговора с главой Пентагона: Вскоре будет больше хороших новостей 25 января, 17:43 Резников сообщил, что говорил с Остином о результатах встречи в формате Рамштайн (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников после телефонного разговора с главой Пентагона Ллоидом Остином в среду, 25 января, анонсировал хорошие новости в вопросах поставок оружия.

В Twitter Резников сообщил, что говорил с Остином о результатах встречи в формате Рамштайн, дальнейшем усилении украинской армии, включая поставки танков и техническое обслуживание нового вооружения.

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«Вскоре будет сообщено больше хороших новостей. Мы имеем полное доверие та сильную поддержку США. Вместе до победы», — написал министр.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена решила передать Украине 31 танк M1 Abrams.

Накануне телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что президент США Джо Байден может передать Украине десять танков Abrams, чтобы повлиять на Германию.

По данным The Wall Street Journal, решение США об Abrams станет частью дипломатической договоренности с Германией.