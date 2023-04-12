Польша может стать сервисным центром по ремонту танков Abrams в Европе — Блащак 12 апреля, 21:13 Мариуш Блащак (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна может стать центром обслуживания американских танков Abrams в Европе.

Об этом сообщает PAP.

Блащак рассказал, что несколько недель назад Варшаву посетил заместитель председателя правления компании General Dynamics, которая занимается производством Abrams.

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«Мы говорили о создании в Польше сервисного центра для танков Abrams», — сказал он.

Польский министр уточнил, что речь идет преимущественно об обслуживании польских танков этого типа, но в перспективе там могут обслуживаться танки, принадлежащие другим европейским странам.

«Польша становится естественным сервисным центром, а вероятно, в будущем также центром производства танков Abrams», — отметил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что США будут осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, речь идет о танках Abrams и БМП Bradley.