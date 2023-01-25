Поставки Украине танков Abrams от США могут занять месяцы — Reuters 25 января, 08:10 Процесс поставки Украине танков M1 Abrams может занять месяцы (Фото:Military_Material/pixabay.com)

Процесс поставки Украине американских танков M1 Abrams может занять месяцы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников США.

По словам двух чиновников, танки, скорее всего, будут закуплены через фонд Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не из существующих запасов оружия в США.

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Один из чиновников сказал, что, возможно, администрация Байдена могла бы использовать фонд USAI, чтобы купить Abrams у союзников, отремонтировать их, а затем отправить в Украину. Этот процесс может занять месяцы и даже годы.

Источники отметили, что объявление о передаче танков Abrams может быть сделано уже в среду.

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Накануне телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что президент США Джо Байден может передать Украине десять танков Abrams, чтобы повлиять на Германию.

В Пентагоне подтвердили, что администрация Джо Байдена размышляет над поставкой ВСУ танков Abrams.

По данным СМИ, США могут отправить Украине около 30 танков Abrams.

