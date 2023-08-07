Первая партия американских танков Abrams официально одобрена к отправке в Украину — Минобороны США 7 августа, 20:55 Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Первая партия танков Abrams, которую США передают ВСУ, была одобрена к отправке. Танки должны прибыть в Украину к началу осени.

Об этом заявил глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш, пишет CNN.

Он также подчеркнул, что будут переданы не только танки, но и полный пакет, «который к ним прилагается».

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«С ними закончили. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что с ними связано. Боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтная база», — сказал Буш.

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25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что танки Abrams передадут Киеву в начале осени.

Ранее СМИ сообщали, что США рассчитывают, что первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре. В августе планирует отправить несколько танков Abrams в Германию для окончательного ремонта и модернизации.