Румыния планирует закупку танков Abrams у США на миллиарды долларов
Танк M1 Abrams 47 отдельной механизированной бригады Магура (Фото: 47 ОМБр / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)
Министерство обороны Румынии обратилось в парламент страны с запросом на закупку американской военной техники в рамках программы Основной боевой танк.
Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Согласно плану, реализация программы предусматривает два этапа:
Первый этап — приобретение дополнительного оборудования для танкового батальона, оснащенного Abrams M1A2, на сумму более 458 млн долларов.
Второй этап — закупка 216 танков Abrams почти за 6,5 млрд долларов. В эту сумму также входит логистическая поддержка и специализированное учебное оборудование.
В то же время румынское оборонное ведомство отмечает, что планирует развивать технологическое и промышленное сотрудничество. В частности, речь идет о налаживании производства, технического обслуживания и ремонта танков и их подсистем непосредственно в Румынии.
Напомним, недавно в стране разработали методологию выполнения закона о реагировании на вражеские беспилотники и самолеты в случае нарушения воздушного пространства. Как отметил министр национальной обороны Ионуц Моштяну, процедура предусматривает три этапа: идентификация, глушение и вмешательство.