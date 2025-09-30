Румыния планирует закупку танков Abrams у США на миллиарды долларов

30 сентября, 23:35
Поделиться:
Танк M1 Abrams 47 отдельной механизированной бригады Магура (Фото: 47 ОМБр / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Танк M1 Abrams 47 отдельной механизированной бригады Магура (Фото: 47 ОМБр / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Министерство обороны Румынии обратилось в парламент страны с запросом на закупку американской военной техники в рамках программы Основной боевой танк.

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Согласно плану, реализация программы предусматривает два этапа:

Первый этап — приобретение дополнительного оборудования для танкового батальона, оснащенного Abrams M1A2, на сумму более 458 млн долларов.

Реклама

Второй этап — закупка 216 танков Abrams почти за 6,5 млрд долларов. В эту сумму также входит логистическая поддержка и специализированное учебное оборудование.

В то же время румынское оборонное ведомство отмечает, что планирует развивать технологическое и промышленное сотрудничество. В частности, речь идет о налаживании производства, технического обслуживания и ремонта танков и их подсистем непосредственно в Румынии.

Напомним, недавно в стране разработали методологию выполнения закона о реагировании на вражеские беспилотники и самолеты в случае нарушения воздушного пространства. Как отметил министр национальной обороны Ионуц Моштяну, процедура предусматривает три этапа: идентификация, глушение и вмешательство.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Румыния США танк Abrams

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies