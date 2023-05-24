Учения украинских бойцов на танках Abrams стартуют в Германии в ближайшие дни — Пентагон 24 мая, 08:30 Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США начнут обучать украинских военных на танках Abrams в Германии «в течение следующей недели или около того».

Об этом спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райден сообщил Voice of America.

По словам неназванного высокопоставленного военного чиновника, на этой неделе в ФРГ прибывают около 250 украинцев, которые будут тренироваться на 31 танке. В течение около десяти недель они будут учиться, как ими управлять, маневрировать и как их обслуживать, пишет VOA.

Видео дня

Структура курса похожа на ту, которая была для БМП Bradley и Stryker, которые ВСУ получили в начале 2023-го. Украине не будут поставлять те танки, на которых будут тренироваться бойцы — передадут 31 M1A1 Abrams, которые сейчас на ремонте в США.



Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что танки Abrams передадут Киеву в начале осени. 20 февраля президент США Джо Байден заявил, что в целом союзники Украины «направили на защиту почти 700 танков».

Инфографика: NV