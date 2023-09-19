Танки Abrams от США скоро будут в Украине — глава Пентагона

19 сентября, 11:16
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Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Американские танки M1A1 Abrams скоро прибудут в Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Германии, где во вторник, 19 сентября, состоится новая встреча в формате Рамштайн.

Об этом сообщил репортер Foreign Policy Джек Детч в X  (Twitter).

Также, по словам Остина, США считают, что сейчас «время не на стороне [российского диктатора Владимира] Путина».

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Ранее о том, что первые десять танков уже вскоре будут в Украине, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Инфографика: NV

25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Глава Пентагона говорил, что их передадут Киеву в начале осени. 31 августа издание Politico сообщило, что Украина должна получить несколько американских танков Abrams уже в середине сентября 2023 года.

Вместе с танками Вашингтон планирует передать Киеву снаряды с обедненным ураном.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Пентагон Ллойд Остин Война России против Украины Рамштайн танк Abrams

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