Госдеп прокомментировал информацию о передаче Abrams и Leopard Украине

24 января, 23:17
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Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Представитель Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал информацию СМИ о том, что США и Германия одобрят передачу Украине танков Abrams и Leopard.

Об этом сообщает CNN.

«Мы не собираемся опережать какие-либо потенциальные объявления от других союзников, других партнеров, мы не собираемся анонсировать что-то еще, что нам, возможно, придется сказать», — сказал Прайс на брифинге для прессы во вторник.

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При этом он подчеркнул, что США не отказываются от возможности передать ВСУ танки.

«Мы не отказываемся от возможностей», — сказал он.

Ранее Spiegel сообщал, что Германия передаст Украине по меньшей мере роту танков Leopard 2A6. По данным СМИ, Берлин также одобрит поставку Украине танков Leopard другими странами, в частности, Польшей.

Также СNN и Politico писали, что администрация Байдена завершает подготовку плана по отправке американских танков Abrams в Украину и может объявить об этом уже на этой неделе.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Танки Германия Госдеп танк Abrams танки Leopard

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