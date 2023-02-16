США поставляют Украине Abrams, чтобы разморозить решение Германии по Leopard-2 — экс-глава ЦРУ 16 февраля, 15:34 Американские танки Abrams во время учений в Латвии, март 2023 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnin)

Генерал Дэвид Петреус, возглавлявший в 2011—2012 годах ЦРУ, а недавно побывавший на фронте в Украине, в интервью NV заявил, что США поставляют Украине Abrams, чтобы разморозить решение Германии по Leopard-2.

«Вопрос с американскими танками в том, что мы не поставляем их для того, чтобы поставить Украине американские танки, но для того, чтобы разморозить решение Германии поставить Украине Leopard-2 и чтобы Германия позволила другим странам сделать то же самое. И мы видим: это произошло», - сказал Петреус NV.

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Экс-глава ЦРУ отметил, что Abrams М1 используют огромное количество топлива и на 10 тонн тяжелее Leopard.

«Вопрос даже не в управлении этими танками, а в их содержании и ремонте, они специфичны, сложны в обслуживании и ресурсоемки. А вот управлять ими действительно просто, я управлял таким танком. Именно поэтому я считаю, что главной силой украинского прорыва, стержнем вашего стального кулака, все же должен стать Leopard», — пояснил он.

Об официальном решении США передать Украине свои основные танки стало известно 25 января.

В тот же день Германия после долгих сомнений одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.

Инфографика: NV

В Белом доме предупредили, что Украина получит немецкие танки Leopard 2 раньше американских Abrams. Координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби заявил, что процесс передачи Abrams может занять «много месяцев».

По данным Washington Post, танки Abrams М1А2 доставят в Украину в конце 2023 года или начале 2024 года.