Абрамович отказывается подписать соглашение о выплате Украине 2,3 млрд фунтов от продажи Челси — СМИ 18 июня, 16:38 Абрамович задерживает выплату Украине 2,3 млрд фунтов от продажи Челси (Фото:REUTERS / Andrew Winning)

Российский олигарх Роман Абрамович отказывается подписать соглашение о выплате Украине 2,3 млрд фунтов от продажи футбольного клуба Челси, пишет британский таблоид Daily Mail. По данным издания, Абрамович хочет, чтобы значительная часть этой суммы пошла «пострадавшим от войны» россиянам.

Абрамович, который владел Челси с 2003 года, был вынужден продать клуб в прошлом году из-за угрозы попасть под санкции за российское полномасштабное вторжение в Украину.

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Сделка о продаже Челси американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли была закрыта в январе этого года. Пресс-служба Абрамовича тогда сообщала, что он «хочет, чтобы вырученные средства были переданы благотворительному фонду для нужд пострадавших с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной».

Но 2,3 миллиарда фунтов стерлингов от продажи Челси более года не могут поступить жертвам российской войны против Украины. Сейчас средства остаются на замороженном банковском счете в Великобритании, принадлежащем компании из орбиты Абрамовича, а МИД Британии не дает зеленый свет на их перевод.

Деньги можно будет разморозить при условии, что они будут переведены исключительно на украинские гуманитарные цели.

Как пишет Daily Mail, Абрамович хочет, чтобы часть средств за Челси пошла на помощь «россиянам, пострадавшим от войны».

Издание добавляет, что ни британское правительство, ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг, пока действуют антироссийские санкции.

Источники Daily Mail в правительстве подтвердили, что это так. По словам министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, пока нет уверенности, что средства будут выплачены до того, как правительство уйдет на летние каникулы в следующем месяце.

«Мы хотим убедиться, что высвобожденные деньги поступают исключительно тем получателям, которым они предназначены. Мне нужна полная уверенность, что это так», — сказал Клеверли.

Как пишет издание, представители фонда еще прошлым летом надеялись перевести деньги. Теперь они ожидают их поступления в Украину до наступления зимы, но отмечают, что «пока нет гарантий, что это произойдет».