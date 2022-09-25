В ОП подтвердили участие Абрамовича в переговорах по обмену пленных 25 сентября, 01:16 Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в переговорном процессе по обмену пленными. Тогда удалось вернуть 215 украинских защитников, среди которых 108 защитников Азовстали.

Участие Абрамовича подтвердил 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, российский миллиардер определенным образом разрешал вести объективный разговор между двумя сторонами.

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"Безусловно , господин Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он, то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса», — сказал советник главы Офиса Президента.

Он уточнил, что Абрамович выступал скорее как посредник-модератор этих переговоров. Российский миллиардер определенным образом позволял вести объективный разговор одной стороне с другой.

Как уже отмечалось, Роман Абрамович в конце августа встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом.

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