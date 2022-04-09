Переговоры с Россией. Кроме Абрамовича есть другие непубличные медиаторы — Климкин 9 апреля, 12:25 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Eddie Keogh)

Миллиардер Роман Абрамович — важный медиатор на переговорах России и Украины, но не единственный, рассказал в эфире Радио НВ дипломат Павел Климкин.

«[Абрамович] может общаться с Путиным, может общаться с нами, поскольку он является медиатором. <...> Он пытается сводить позиции и передавать под столом какие-то сигналы, поскольку публичная сторона [переговоров] – это даже не верхушка айсберга, это свет, который от нее отражается. Поэтому функция Абрамовича достаточно важна и я уверен, что кроме него есть еще непубличные фигуры, которые это делают. <...> Даже если бы я знал, 100% мы не будем говорить о них в эфире, поскольку это может помешать переговорному процессу», - отметил Климкин.

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В то же время дипломат объяснил, почему участие олигарха в переговорах не удалось скрыть, как вовлеченность других медиаторов:

«Думаю, во-первых, скрыть его участие было бы невозможно. Во-вторых, Абрамович — фигура, идущая с 90-х годов, объединяющая для российских бизнес и политических элит. Он воспринимается всеми, и в частности у нас медиатором - как человек, который может передавать какие-то идеи, сигналы, может привлекать свои возможности».

Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что российских олигарх играет очень положительную роль , но отметил, что украинская делегация не считает его нейтральной стороной.

А вот член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк заявил, что Абрамович – « крайне эффективный посредник ».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что миллиардер « искренне» работает над прекращением войны .

По данным источников Financial Times, российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины . До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли в качестве посредника в переговорах.

28 марта расследователи Bellingcat и The Wall Street Journal сообщили, что три члена делегации, участвовавшие в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием . Среди них якобы были Роман Абрамович и народный депутат Рустем Умеров.

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