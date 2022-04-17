Франция заморозила имения Абрамовича и других российских олигархов почти на $1 млрд — Forbes 17 апреля, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Франция заморозила «королевское» имение Абрамовича за 250 млн долларов (Фото:REUTERS / Andrew Winning)

Франция заморозила 41 объект недвижимости подсанкционных российских граждан, оценив их в 620 млн долларов. Однако на самом деле стоимость этого имущества приближается к 1 миллиарду долларов, подсчитал Forbes. Среди владельцев восемь олигархов, в том числе Роман Абрамович.

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Как пишет издание, из замороженного 41 объекта российским олигархам принадлежит 31.



«Исходя из отчетов для списка Миллиардеры мира, а также истории покупных цен, их общая стоимость оценивается в 920 млн долларов», — отметили аналитики.

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При этом они подчеркнули: самая мощная блокировка ударила именно по Роману Абрамовичу. Его замороженная недвижимость оценивается в 340 млн долларов. Речь идет в частности об:

имении Château de la Croë на французской Ривьере, площадью почти 3 тыс. кв. м за 250 млн долларов. Там 12 комнат и ванная в форме лебедя. Ранее имение принадлежало британскому королю Эдуарду VIII

долларов. Там 12 комнат и ванная в форме лебедя. Ранее имение принадлежало британскому королю Эдуарду VIII имении Gouverneur на территории Сен-Бартельми, площадью 28,33 га за 90 млн долларов. На нем расположены бунгало, несколько теннисных кортов и бассейны.

Как пишет Forbes, Абрамовичу может принадлежать и другая местная недвижимость. К примеру, имение Le Lurin тоже заморозили французские власти. А местный источник сообщил, что он владеет еще одним домом возле портового города Густавия, недалеко от Gouverneur. По информации того же источника, похоже, что это имение покинули в разгар ремонта.

Кроме Абрамовича, во французский санкционный список попали еще семь российских олигархов. В частности:

Алексей Кузьмичев ( инвестиционный консорциум Альфа-Групп) — оценка стоимости замороженной недвижимости: 57 млн долларов

инвестиционный консорциум Альфа-Групп) — оценка стоимости замороженной недвижимости: долларов Андрей Мельниченко ( производитель удобрений Еврохим, угольно-энергетическая компания СУЭК) — 80 млн долларов

производитель удобрений Еврохим, угольно-энергетическая компания СУЭК) — долларов Вадим Мошкович ( ранее — сельскохозяйственная и продовольственная компания Русагро) — 6 млн долларов

ранее — сельскохозяйственная и продовольственная компания Русагро) — долларов Александр Пономаренко ( Международный аэропорт Шереметьево) — 176 млн долларов

Международный аэропорт Шереметьево) — долларов Виктор Рашников ( Магнитогорский металлургический комбинат) — 200 млн долларов

Магнитогорский металлургический комбинат) — долларов Аркадий Ротенберг ( СМП банк) — 62 млн долларов

СМП банк) — долларов Геннадий Тимченко ( инвестиционная группа Volga Group) — стоимость замороженной недвижимости не установлена

«Большей частью замороженной недвижимости миллиардеры владеют через французские компании sociétés civiles immobilières (SCI). Их создают только для владения недвижимостью. Большинство объектов находятся на французской Ривьере. А несколько расположены на побережье Антиба, называемом Заливом миллиардеров», — отметили аналитики.

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