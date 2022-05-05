Канал связи с Путиным. Какова роль Абрамовича в мирных переговорах Украины с РФ и зачем они нужны ему самому — WP 5 мая, 22:11 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович в международном аэропорту Бен Гурион в Лоде недалеко от Тель-Авива (Фото:REUTERS)

СМИ сообщали, что российский диктатор Владимир Путин настолько мало заинтересован в переговорах с Украиной, что не общается напрямую с главой российской делегации Владимиром Мединским. Однако в переговорах все-таки участвует человек с более прямым доступом к Путину — российский олигарх Роман Абрамович.



НВ публикует перевод статьи The Washington Post о роли Абрамовича в переговорах Украины и РФ и о том, зачем они нужны ему самому.

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Абрамович поддерживает связь с Путиным, но не принимает решений

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Миллиардер Роман Абрамович стремится иметь влияние за пределами России, чтобы защитить свою империю.

Когда перед сотнями украинцев возникла опасность уничтожения на окруженном сталелитейном заводе, российский олигарх Роман Абрамович в прошлом месяце сообщил, что ему удалось добиться возможного прорыва.

Миллиардер и потенциальный миротворец сообщил чиновникам в Украине, что в середине апреля он встречался с президентом России Владимиром Путиным и «достиг договоренности», которая позволит раненым солдатам и мирным жителям, в том числе детям, покинуть осажденный завод в Мариуполе, сообщили люди, осведомленные об обсуждениях.

Но когда украинские чиновники запросили подробности о том, как действовать дальше, Москва ответила им молчанием. По словам чиновников, Москва продолжала безостановочно бомбить завод Азовсталь до тех пор, пока ООН и Международный комитет Красного Креста не добились от Путина отдельного обязательства разрешить эвакуацию некоторых гражданских лиц на этой неделе. Чиновники говорят, что Абрамович не участвовал в этих обсуждениях и не представил никаких объяснений прекращения существования его предполагаемой сделки.

Абрамович, сколотивший состояние на российской нефти и владеющий английским футбольным клубом Челси, уже третий месяц выступает посредником между Кремлем и Киевом.

По словам чиновников и экспертов США, пока такая схема работает лучше для Абрамовича, чем для народа Украины. Мирные переговоры зашли в тупик из-за продолжающихся атак и растущего числа свидетельств зверств России. И все же участие Абрамовича защитило его от шквала санкций, которые Соединенные Штаты обрушили на другую российскую элиту, заявили американские чиновники. «Это своего рода полезная фикция для Абрамовича, чтобы сохранить жизнь. Учитывая степень, в которой его усилия как переговорщика предотвратили американские санкции, я бы сказал, что они, определенно, были более выгодны для него — и, возможно, даже для Москвы — чем для Украины», — сказал Гэвин Уайльд, который до 2019 года занимал должность директора по России в Совете национальной безопасности США.

Соратники Абрамовича настаивают на искренности его мотивов. «Человеческой природе свойственно думать, что кто-то что-то делает не потому, что он хороший человек, а потому, что он чего-то хочет. Люди, которые имеют значение, ценят Романа», — сказал на условиях анонимности коллега по бизнесу, сославшись на деликатность роли Абрамовича.

Украинские чиновники описали свое взаимодействие с ним более взвешенно, заявив, что они с осторожностью относились к олигарху признавая при этом, что он единственный собеседник, который, по-видимому, имеет прямую связь с Путиным.

«На данном этапе это единственный канал, который практически работает», — сказал один чиновник, добавив, что, хотя Абрамович был надежным каналом связи с российским лидером, «решение принимает исключительно Путин».

Пресс-секретарь Абрамовича не ответил на запросы о комментариях.

Отсрочка санкций по просьбе Зеленского

Взяв на себя роль тайного дипломата, Абрамович пошел дальше, чем другие российские олигархи, в использовании политических связей и призывах к помощи для защиты финансовой империи, которая понесла значительный ущерб в результате войны. Это авантюра, которая в конечном итоге может привести к обратным результатам, разоблачив его связи с российским президентом — связи, которые он ранее категорически отрицал.

Абрамович заручился поддержкой из неожиданных источников, включая президента Украины Владимира Зеленского, который оказывал давление как на президента Байдена, так и на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы они воздерживались от введения санкций против Абрамовича, пока он служит каналом связи с Путиным, сообщили американские чиновники и других лица, знакомые с этим вопросом.

По словам чиновников, Байден согласился предоставить Абрамовичу отсрочку после просьбы Зеленского, которая казалась почти случайной. В марте Байден воспользовался телефонным разговором с Зеленским, чтобы обсудить меры, которые администрация планировала объявить для поддержки Украины, включая санкции против списка россиян. По словам чиновников, только когда Зеленский услышал имя Абрамовича, он попросил администрацию подождать в надежде, что олигарх сможет оказаться полезным в переговорах с Кремлем. О вмешательстве Зеленского впервые сообщил Wall Street Journal.

Британские санкции против Абрамовича

Соратник Абрамовича заявил, что Зеленский также просил Джонсона воздержаться от введения санкций против олигарха, но более высокий авторитет Абрамовича в Британии и политическое давление на Джонсона сделали такой шаг неприемлемым. Представитель Джонсона отказался от комментариев. Абрамович попал под санкции Великобритании в марте.

К тому времени 55-летний Абрамович организовал отдельное обращение к правительству США с участием известных израильских учреждений, которые за последние годы получили от него пожертвования на сотни миллионов долларов или получили от него соответствующие обещания. Среди них был Яд Вашем, официальный израильский мемориал Холокоста, причем решение председателя защищать Абрамовича вызвало негативную реакцию внутри организации.

Лоббистские усилия Абрамовича также достигли палат британского парламента. В первые дни войны законодатели от лейбористской партии, в том числе Крис Брайант, выступили с резкими речами в Палате общин, призывая наложить санкции на Абрамовича и лишить его команды Челси.

Брайант сказал в интервью, что затем он получил текстовые сообщения и звонки от коллег из Консервативной партии, которые призывали его отступить и ссылались на роль Абрамовича в мирных переговорах. Брайант отказался назвать этих коллег, но поделился содержанием их сообщений.

Один из членов британского парламента сказал, что с ним связался представитель правительства Зеленского, который попросил помочь уговорить Брайанта «перестать говорить что-либо об Абрамовиче публично. Мы находимся в разгаре деликатных переговоров с ним. … Слова Криса вредят этому».

По словам Брайанта, было ясно, что Абрамович и его союзники «пытались сделать все возможное», чтобы спасти его от санкций. «Я думаю, что их (членов британского парламента — ред.) обманывали».

В то же время Абрамович открыто призывал бороться с британскими санкциями, некоторые из которых имели неприятные последствия.

Через два дня после вторжения он передал контроль над своей футбольной командой Челси благотворительной организации клуба, видимо, надеясь, что это положит конец призывам к лишению его права собственности. Когда это не сработало, он начал энергично реализовывать планы по продаже клуба и пообещал пожертвовать чистую выручку жертвам войны.

Этот жест разозлил британских чиновников, когда стало ясно, что Абрамович намерен дать деньги семьям не только в Украине, но и в России. «Для меня это не было поддержкой украинцев. Он не осудил Путина. Он не осудил вторжение. На мой взгляд, он явно на стороне Путина», — сказал Кевин Холлинрейк, член парламента от консерваторов.

Результаты махинаций Абрамовича неоднозначны. Отсрочка в США дала ему два месяца на то, чтобы продать активы, накопить наличные и предпринять другие шаги для защиты своего состояния.

Однако британские меры уже сказались. В конечном итоге он был вынужден выставить свою ценную команду Челси на продажу на условиях, навязанных британским правительством, которые призваны помешать ему получить прибыль и вместо этого использовать вырученные средства для помощи Украине.

Согласно публичным документам, Абрамович передал контроль над инвестициями в британские компании и офшорные инвестиционные фирмы давним партнерам только для того, чтобы наблюдать, как эти люди сами стали объектами британских санкций. Согласно сообщениям СМИ и сайтам, отслеживающим движение судов, несколько его яхт и частных самолетов были перемещены в Турцию и другие юрисдикции вне досягаемости западных властей.

Другие активы, в том числе особняк с 15 спальнями возле Кенсингтонского дворца, были заморожены, а это означает, что он не может продать недвижимость. Остров Джерси, зависимая территория британской короны, которая долгое время служила налоговым убежищем для богатых, 12 апреля заморозила счета Абрамовича примерно на $7 миллиардов.

Европейский союз предпринял аналогичные шаги, сославшись на «давние и тесные связи Абрамовича с Владимиром Путиным» и «привилегированный доступ к президенту». Франция конфисковала его поместье стоимостью $120 миллионов на мысе Антиб, среди предыдущих владельцев которого был герцог Виндзорский после его отречения от британского престола в 1936 году.

В совокупности эти меры уничтожили состояние, которое когда-то оценивалось в $14,5 миллиарда. Но эксперты заявили, что санкции США могут нанести еще больший ущерб из-за повсеместной роли доллара США в глобальных транзакциях.

Активы Абрамовича в США оцениваются в миллиарды. Ему принадлежит 29% акций сталелитейного конгломерата Evraz, который управляет шестью производственными площадками в США. Согласно документам и сообщениям СМИ, он инвестировал огромные суммы в американские хедж-фонды и фонды прямых инвестиций, а также владеет роскошной недвижимостью, включая дом площадью 14 тысяч квадратных футов (около 1300 квадратных метров) недалеко от Аспена, штат Колорадо.

Санкции США не только заморозят эти активы, но и фактически лишат его возможности проводить операции в американской валюте.

Письмо в поддержку Абрамовича из Израиля

Абрамович начал маневрировать, чтобы избежать такой возможности еще до того, как Россия вторглась в Украину, используя связи, которые он налаживал в Израиле с 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией.

В начале февраля, когда администрация Байдена начала давать понять, что готовится применить карательные экономические меры, если Россия вторгнется в Украину, семь руководителей известных израильских учреждений направили письмо послу США в Израиле Томасу Нидесу с просьбой об исключении для Абрамовича, который является евреем и имеет израильское гражданство.

«Мы настоятельно призываем вас учитывать положение и значение Романа Абрамовича для общества и Израиля. Мы хотели бы предупредить, что любые действия против него будут не только несправедливыми, но и окажут негативное влияние на еврейский мир и Израиль», — говорится в письме от 6 февраля.

Среди подписантов были президент Тель-Авивского университета, директор Медицинского центра Шиба, крупнейшей больницы Израиля, главный раввин Израиля, генеральный директор фонда Город Давида, ультраправой группы по археологии и развитию, действующей в Восточном Иерусалиме, и Дани Даян, председатель Яд Вашем, израильского мемориала Холокоста.

По словам представителей Яд Вашем, осведомленных в этом вопросе, подписывая это письмо, Даян финализировал соглашение с Абрамовичем о пожертвовании организации не менее $10 миллионов.

Исследователи и официальные лица Яд Вашем предоставили противоречивые сведения о том, была ли какая-либо связь между пожертвованием и письмом. Два члена организации утверждали, что им сказали, что пожертвование было обусловлено готовностью Яд Вашем одобрить письмо и помочь Абрамовичу избежать санкций.

«Абрамович сказал, что, поскольку он сделал пожертвование, Яд Вашем должен это сделать. Было совершенно ясно, что это условие», — сказал Иегуда Бауэр, 96-летний израильский историк, который является научным советником организации. В интервью Бауэр сказал, что предупредил Даяна, что подписание письма будет «катастрофой», поскольку намеренно аполитичный истеблишмент окажется в эпицентре глобального дипломатического шторма.

«Никогда раньше не было донора, который пытался бы использовать Яд Вашем в личных или политических целях, — сказал Бауэр.

Даян отрицал, что вклад Абрамовича зависел от письма. «Тот, кто утверждает обратное, не знает фактов», — сказал он.

По его словам, он подписал письмо, опасаясь, что санкции лишат Яд Вашем этого пожертвования и будущих пожертвований одного из его самых щедрых доноров. Даян заявил, что сбор средств Яд Вашем резко сократился во время пандемии коронавируса, и обещанных денег Абрамовича было бы достаточно, чтобы удвоить его исследовательский бюджет.

Даже когда 10 марта Абрамович попал под санкции Великобритании, Яд Вашем не решался разорвать отношения с ним. Позже в тот же день организация опубликовала заявление, в котором говорилось, что она приостанавливает свое «стратегическое партнерство» с Абрамовичем. Но Даян первоначально отказался, заявили представители организации, и некоторое время думал об отставке.

Формулировка заявления вызвала дополнительные внутренние трения. Бауэр сказал, что опасается, что название разрыва с Абрамовичем приостановкой оставляет открытой возможность получения денег олигарха в будущем.

«Приостановка означает, что в какой-то момент будет возобновление», — сказал он. По словам Бауэра, он пригрозил обнародовать свои опасения, прежде чем Даян заверил его, что произойдет «полный разрыв».

Даян сказал, что решение защитить Абрамовича на фоне российской агрессии против Украины нанесло ущерб репутации Яд Вашем. «Было ли это ошибкой? Да. Повредило ли это Яд Вашем? Да, и именно поэтому я сожалею об этом», — сказал он.

Представители Яд Вашем заявили, что организация не получала и не примет никакой части пожертвования Абрамовича. Другие организации, представленные в письме, не брали на себя подобных обязательств.

Высокопоставленный сотрудник посольства США заявил, что не ответил на письмо. Другие американские чиновники заявили, что письмо не направлялось в Вашингтон и не учитывалось при принятии решения о введении санкций против Абрамовича.

В последние годы Израиль стал важным убежищем для Абрамовича.

Рожденный родителями-евреями и осиротевший в возрасте трех лет, Абрамович получил израильское гражданство в 2018 году, когда его приему в Великобритании угрожала реакция страны на предполагаемое отравление Россией бывшего офицера военной разведки и его дочери в английском Солсбери. В дополнение к санкциям против России и высылке подозреваемых в шпионаже в пользу РФ британское правительство придержало заявление Абрамовича о продлении его визы. Это было примечательное осуждение олигарха, которого приветствовали, если не прославляли, в Лондоне с тех пор, как в 2003 году он купил футбольную команду Челси и превратил ее в чемпиона.

В Израиле Абрамович купил дом в прибрежном городе Герцлия за $70 миллионов, что на тот момент было самой большой суммой, когда-либо потраченной на резиденцию в Израиле. Он также приобрел отель Варсано примерно за $30 миллионов у Ярона Варсано, мужа актрисы из Чудо-женщины Галь Гадот, в модном районе Неве-Цедек в Тель-Авиве. Проект по удвоению размера отеля был остановлен с середины марта, когда против Абрамовича были введены санкции.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид пообещал, что Израиль «не будет способом обойти санкции против России, введенные Соединенными Штатами или другими западными странами». На частной встрече с министрами правительства он предупредил членов кабинета, чтобы они не отвечали на звонки олигархов, ищущих услуг, по словам официальных лиц, осведомленных в этом вопросе. На той же встрече Лапид «выразил свое недовольство» письмом, которое было отправлено послу США.

Роль Абрамовича в Кремле и переговорах

Абрамович входит в старшую гвардию российских олигархов, сколотивших свои первоначальные состояния во время президентства Бориса Ельцина, когда государство продавало с аукционов запасы российской нефти и другие ресурсы в сделках, которые часто были мошенническими или отмечены предполагаемой коррупцией.

В 1995 году Абрамович с помощью соратника близкого к Ельцину, заплатил около $100 миллионов долларов за контрольный пакет акций нефтяного бизнеса, который он десять лет спустя продал подконтрольному Кремлю Газпрому за $13 миллиардов.

Первоначально Абрамович не входил в ближайшее окружение Путина, но снискал расположение российского лидера, проявляя уважение, которое не смогли продемонстрировать другие олигархи. Например, Абрамович провел годы на посту губернатора отдаленной сибирской провинции. Это назначение эксперты по России расценили как испытание на лояльность, навязанное Путиным.

По словам чиновников, участвовавших в переговорах, Абрамович не обязательно был первым выбором Украины в качестве канала связи с Кремлем. Чиновники утверждают, что также обращались к двум другим олигархам, в том числе Михаилу Фридману, банковскому и нефтяному миллиардеру, родившемуся в Украине.

По словам причастных к этому людей, 24 февраля, когда началось вторжение, к Абрамовичу обратился украинский кино- и телепродюсер, который работал с Зеленским во время его актерской карьеры и имел обширные контакты в Израиле и России. Абрамович согласился принять участие в мирных переговорах после получения одобрения Путина.

Украинские чиновники, осведомленные о переговорах, описали Абрамовича как скромного посредника, который более склонен, чем члены официальной российской делегации, прислушиваться к украинской позиции.

Абрамович «очень практичный, очень простой. Он не заходит и не цитирует пропаганду Кремля», — сказал один из чиновников. Ездя в Киев и из него, Абрамович видел некоторые массовые убийства, устроенные российскими войсками, и подвергал себя физической опасности. По словам чиновников, в марте ему оказали медицинскую помощь после того, как он и другие участники переговоров подверглись воздействию предположительно яда.

Чиновники и соратники Абрамовича утверждают, что он работал над согласованием коридоров эвакуации из пострадавших от бомбардировок городов и обменом захваченными в плен солдатами. Были ли его усилия успешными, неясно. Украина неоднократно обвиняла Россию в игнорировании или нарушении предполагаемых соглашений об эвакуации и прекращении огня.

Однако неспособность переговоров определить какой-либо путь к прекращению войны повышает риски для Абрамовича. Зеленский недавно предупредил, что Украина полностью откажется от переговоров, если люди в Мариуполе пострадают или если Россия проведет референдумы по захвату оккупированных территорий. «Это уже произошло? Нет. Но мы рядом», — сказал Рустем Умеров, депутат украинского парламента.

Во вторник, 3 мая, Россия возобновила штурм Мариупольского металлургического комбината. При отсутствии заметного прогресса на пути к миру и обвинении Байденом российских войск в военных преступлениях основания для защиты Абрамовича от санкций, похоже, размываются.

«Есть общее отчаянное стремление между ним и Киевом к тому, чтобы избежать худших возможных результатов. Но, по иронии судьбы, его личное дело против санкций также является его самым большим ограничивающим фактором: он просто не имеет большого влияния в Москве», — сказал Уайльд, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США.

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