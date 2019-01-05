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Абэ заявил о “решающем моменте” в российско-японских переговорах

Сегодня, 09:58
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Теперь переговоры с Москвой ждет решающий момент - Абэ.

По словам японского премьер-министра Синдзо Абэ, он и президент РФ Владимир Путин “должны положить конец” вопросу о заключении мирного договора.

Об этом сообщает РБК.

«Теперь их [переговоры с Москвой - ред.] ждет решающий момент, и президент Путин, и я лично положим этому (проблеме заключения мирного договора — РБК) конец», - заявил японский премьер во время визита в префектуру Ямагути.

Напомним, Россия и Япония не могут заключить мирный договор вот уже 70 лет. Заключению мира препятствует территориальный спор двух стран касательно Курильских островов, которые СССР оккупировал в ходе Второй мировой войны.

Теги:   Курильские острова Япония Россия

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