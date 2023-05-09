Атака в ночь на 9 мая: посол США в Киеве отреагировала на ракетный удар РФ по Украине

9 мая, 10:37
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Частный дом в Киевской области, поврежденный частью крылатой ракеты (Фото:Press service of the National Police of Ukraine in Kyiv region/Handout via REUTERS)

Частный дом в Киевской области, поврежденный частью крылатой ракеты (Фото:Press service of the National Police of Ukraine in Kyiv region/Handout via REUTERS)

Посол США в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на воздушные атаки России по Украине в ночь на вторник, 9 мая.

По ее словам, РФ отмечает 9 мая новыми ракетами, запущенными в сторону Украины.

«Украина, Европа и США вчера чествовали победу над тиранией. Россия отмечает 9 мая новыми ракетами и беспилотниками, которые запущены в сторону украинских городов и спящих мирных жителей», — написала она в Twitter.

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В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. По Киеву был нанесен массированный ракетный удар. Погибших и пострадавших нет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что 9 мая силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 23 ракеты из 25.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США 9 мая Бриджит Бринк Война России против Украины

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