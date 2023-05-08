Решились накануне. На парад к Путину собрались еще трое глав государств 8 мая, 16:18 Репетиция перед парадом 9 мая в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

8 мая стало известно еще о троих главах государств, кроме президента Кыргызстана Садыра Жапарова, которые приедут к российскому диктатору Владимиру Путину на парад 9 мая.

Соответствующее сообщение появилось на сайте президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В нем сказано, что Рахмон отправится в Москву в рабочую поездку по приглашению Путина и примет участие «в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Дня Победы».

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О том, что на парад поедет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдыбай на своей странице в Facebook. По его словам, кроме парада в Москве, в Тверской области РФ Токаев посетит Ржевский мемориал и почтит память казахских воинов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, и братскую могилу в селе Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

«Российская сторона пригласила на мероприятие глав стран-членов СНГ», — отмечается в сообщении.

На сайте премьер-министра Армении Никола Пашиняна тоже появилось краткое сообщение о том, что он приедет на торжества ко Дню Победы в Москве по приглашению Путина.

24 апреля российское издание Ведомости сообщало, что на празднование Дня победы 9 мая в Москве ожидается визит единственного иностранного лидера — главы Кыргызстана Садыра Жапарова.

После этого в Кремле попытались оправдать международную изоляцию на 9 мая тем, что «никого не приглашали».

От военного парада на 9 мая большинство регионов РФ решили отказаться, чтобы «не провоцировать» украинцев.

По данным британской разведки, одной из причин отмены парадов 9 мая в РФ являются большие потери российской армии.

В 2022 году на празднование дня Победы в Москву не приехал ни один лидер иностранного государства. В Кремле тогда тоже утверждали, что никого не приглашали.