Верят в успех на поле боя. Подавляющее большинство украинцев против территориальных уступок России ради мира — WSJ 30 июня, 17:57 Сюжет Местный житель стоит на фоне поврежденного обстрелом российских войск дома в селе Маяки Одесской области (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

89% украинцев не согласны на территориальные уступки в обмен на мир с Россией, свидетельствуют данные опроса опрос Wall Street Journal и NORC, проведенного совместно с украинской социологической компанией.

Никаких уступок

Опрос показал, что 78% украинцев считают реакцию президента Владимира Зеленского на российское вторжение правильной и только 7% - что он плохо справляется с войной.

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Учитывая, что практически нет признаков того, что российскому диктатору Владимиру Путину грозит восстание из-за войны, авторы опроса приходят к выводу, что ни Путин, ни Зеленский не испытывают давления со стороны общественности, которое могло бы заставить кого-то из них пойти на уступки и урегулировать. конфликт, отмечает издание.

Интервьюеры опросили 1005 взрослых, которые пользуются услугами одного из украинских мобильных операторов, преимущественно в подконтрольных украинскому правительству регионах. Также среди респондентов были украинцы, переехавшие за границу, но продолжающие пользоваться услугами украинских мобильных операторов. В опросе не участвовали жители оккупированного Крыма и подконтрольных России территорий Донбасса, где украинские мобильные операторы не работают. Опрос проводился с 9 по 13 июня.

Bнтервьюеры общались с респондентами на русском или украинском языках. Взвешенные данные отражают взрослое население Украины, за исключением районов Крыма и Донбасса, не находившихся под контролем Украины до 24 февраля. Погрешность составляет плюс-минус 4 процентных пункта.

Вера украинцев в победу

WSJ отмечает, что во время опроса надеждам украинцев на успех в войне способствовали обещания США поставить передовые управляемые ракетные вооружения, которые могли бы сравниться с превосходящими силами российской артиллерии. Опрос также проводился до недавней серии российских ударов по мирным украинским городам и некоторого продвижения российских войск на Донбассе.

89% украинцев были в это время против того, чтобы уступить России захваченную ею после 24 февраля территорию, а 81% считали, что ценой переговоров не должен стать отказ от территорий, захваченных Россией до полномасштабного вторжения — Крыма и части Донбасса.

Издание считает, что отказ от любой сделки «земля в обмен на мир» во многом основан на украинском оптимизме в отношении успеха на поле боя. Из списка возможных исходов войны 66% опрошенных украинцев выбрали вариант гласящий, что силам их страны, скорее всего, удастся вытеснить Россию с территории, которую она захватила в этом году. Маловероятной такую перспективу назвали лишь 10% из них.

При этом 53% респондентов считают, что украинские силы, вероятно, одержат еще более существенную победу, вытеснив Россию со всей территории, которую она оккупировала в последние годы, включая Крым и Донбасс. Около 20% опрошенных считают, что война превратится в длительную патовую ситуацию, и лишь 6% - что война закончится прекращением огня, которое позволит России сохранить за собой оккупированные части Донбасса и юга страны.

Работавший над опросом вице-президент NORC Вадим Волос отметил, что опрос показал, что украинцы едины, по крайней мере, на данный момент, несмотря на культурные различия между украинцами, говорящими на украинском и русском языках.

«То, что мы видим в опросе, — это практически единая нация в ответ на внешнюю угрозу», — сказал он.

Волос, общавшийся с интервьюерами, которые проводили опрос, говорит, что украинский оптимизм в отношении успеха на поле боя «почти как вера. Это не расчетливое знание, основанное на том, что мы видим на войне, а почти религиозное убеждение в том, что „мы должны победить“». Эта позиция, по его мнению, предполагает, что как минимум украинцы в контролируемых Киевом регионах, поддерживают несогласие Зеленского с отказом от территорий в рамках потенциального мирного соглашения.

Чью поддержку оценили украинцы

Украинцы высоко оценили поддержку во время войны со стороны США, Великобритании и Польши и не удовлетворены помощью Франции и Германии. WSJ отмечает, что эти взгляды отражают раскол среди ведущих стран НАТО.

Франция и Германия неохотно предоставляли Украине оружие, необходимое для возвращения территорий, захваченных Россией, и говорили об урегулировании войны путем переговоров. США, Великобритания и другие страны, в том числе страны, когда-то находившиеся под властью бывшего Советского Союза, заняли более агрессивную позицию и считают вторжение прелюдией к российской экспансии в Европе.

Около 27% опрошенных украинцев заявили, что удовлетворены поддержкой своего народа со стороны Франции, 22% назвали удовлетворительной поддержку Германии.

89% опрошенных заявили, что удовлетворены помощью Польши, которая приняла более 3 млн украинских беженцев, а также поставляла оружие. Примерно три четверти украинцев удовлетворены помощью Соединенных Штатов, чей Конгресс выделил более 50 миллиардов долларов на помощь Украине, и Великобритании.

Потери украинцев и доверие к Зеленскому

55% опрошенных сказали, что знают кого-то, кто погиб в бою, или потерял члена семьи, а три четверти сказали, что знают людей, вынужденных покинуть свой дом во время боевых действий.

Только треть опрошенных сказали, что не испытали каких-либо лишений, связанных с войной. По словам остальных, с 24 февраля они потеряли работу или доход, или же пережили разлуку с семьей, разрушение дома или имущества, отсутствие медицинской помощи или другие личные трудности. Около трети сказали, что были вынуждены покинуть свои дома или жить отдельно от некоторых членов семьи.

Более трех четвертей опрошенных заявили, что президент Зеленский хорошо справляется с обороной страны и отношениями с западными странами, а 84% заявили, что доверяют ему. О доверии к парламенту страны заявили лишь 38% респондентов.

Поддержка Зеленского среди людей, которые в основном говорят по-русски или на суржике оказалась почти такой же высокой, как и среди людей, которые в основном говорят по-украински, что позволяет предположить, что вторжение объединило нацию больше, чем усугубило ее культурные разногласия.

Негативное отношение к россиянам и сохранение культурных различий

Опрос также выявил сильное недовольство Россией и желание ограничить использование русского языка в украинской общественной жизни, что ставит под сомнение утверждение Путина о том, что граждане Украины и России — это «один народ, единое целое».

Около 82% украинцев заявили, что с начала войны их отношение к россиянам стало более негативным, а две трети заявили, что, по их мнению, следующее поколение будет относиться к россиянам более негативно, чем украинцы сегодня. Даже из тех, кто в основном говорит по-русски или на суржике, 79% заявили, что стали относиться к россиянам более негативно.

Однако опрос показал, что культурные различия сохраняются, в том числе в том, какая роль отводится русскому языку в общественной жизни. В то время как 77% носителей украинского языка выступили против преподавания русского языка в школах и университетах, только 47% носителей русского языка или суржика поддержали такой запрет. Около 73% говорящих на украинском языке выступили против разрешения использовать русский язык в судах и государственных учреждениях в преимущественно русскоязычных районах страны, по сравнению с 41% говорящих на русском и суржике.

Волос назвал эти различия «спящим гигантом, который был усыплен войной, но после войны может снова проявиться», в зависимости от того, какую территорию в конечном итоге будет контролировать Киев.

Опрос также показал, что сохраняется давняя неудовлетворенность украинцев своей политической культурой. Около 57% заявили, что мало или совсем не доверяют Верховной Раде. А 85% сказали, что коррупция среди высокопоставленных чиновников и богатых людей представляет собой серьезную угрозу для нации. Это число сравнимо с 93%, которые заявили, что российское вторжение представляет угрозу для безопасности Украины.



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