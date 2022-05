Мистер Трюдо, миссис Байден и Боно. Как в Украину в один день приехали сразу две политические звезды и одна из мира музыки — обзор западных СМИ 9 мая, 19:16 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Супруга украинского президента Елена Зеленская (справа) встречает первую леди США Джилл Байден перед школой в Ужгороде (Фото:Susan Walsh / Pool via REUTERS)

В воскресенье Украину посетили сразу несколько влиятельных и знаменитых гостей с Запада. О том, почему посетить эту страну своим долгом считают все лидеры демократического мира, пишут иностранные СМИ.

8 мая столицу Украины посетили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и легендарный солист ирландской рок-группы Боно, а в Ужгороде побывала первая леди США Джилл Байден. В этот же день команда высокопоставленных американских дипломатов вернулась в посольство США в Киеве впервые после вторжения России в Украину, пишет американская газета The New York Times в своем репортаже из Ужгорода.

В одной из школ этого города на границе со Словакией, переоборудованной для приема беженцев из других регионов, Джилл Байден встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая в этот день впервые с начала войны появилась на публике. «Я подумала, что важно показать народу Украины, что эта война должна быть остановлена, что эта война очень жестока и что народ США поддерживает народ Украины», — объяснила цель своего визита супруга американского президента.

Для первых леди, которые обычно не посещают зон боевых действий, такой рискованный визит — редкость, подчеркивает издание. Последний подобный прецедент имел место в 2008 году, когда Лора Буш посетила Афганистан. Прибытие же миссис Байден в Украину отражает «более смелые и широкие шаги, которые предприняла администрация президента Байдена, чтобы противостоять российской агрессии, при этом не втягивая Москву во всеобъемлющую войну». Ранее Украину уже посетили ряд близких к американскому лидеру чиновников, напоминает газета, среди которых госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

По словам пресс-секретаря первой леди Майкла Ларосы, Елена Зеленская еще в апреле написала Джилл Байден о своей обеспокоенности эмоциональным состоянием украинцев. В ответ первая леди США уделила немало времени общению с гуманитарными организациями, которые помогают женщинам и детям, пережившим травму войны. А во время своего визита в Украину, Словакию и Венгрию Байден встретилась с такими семьями лично. Таким образом, жена нынешнего американского лидера продолжила традицию первых леди США, которые путешествуют за границу, чтобы наблюдать «персонификацию боли», слушать истории о травмах и войне, отмечает Аллида Блэк, историк и в прошлом советница Хиллари Клинтон. «Это тяжелая работа», — признает она.

В частной беседе первые леди коснулись и личной жизни. В частности, Зеленская спросила у Байден, как она, будучи профессором английского языка и работая полный рабочий день, успевает путешествовать. На что та ответила, что только что завершила выставлять оценки за экзамены, и что семестр уже закончился.

В целом же центральной темой двухчасового визита Байден и Зеленской в ужгородскую школу были гуманитарные вопросы, в частности размещение в здании 160 беженцев, включая 47 детей. Но и здесь присутствующие почувствовали напряжение войны, отмечает The New York Times: прежде чем в класс вошли первые леди, агент безопасности проверил металлоискателем зашедшего перед ними ребенка.

Тем временем в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Перед этим иностранный гость в сопровождении своих коллег — вице-премьера Христи Фриланд и главы МИД Мелани Жоли, посетил изувеченный российскими оккупантами Ирпень.

«В Ирпене я увидел, как много могут сделать украинцы, когда противостоят в восемь раз большей силе, защищая свои дома, защищая свою землю, отбиваясь от российского противозаконного вторжения, — цитирует канадского лидера новостное подразделение канадской телевизионной сети CTV . — Это вдохновляет».

Несмотря на сирены воздушной тревоги, прозвучавшие перед началом пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и премьера Канады Джастина Трюдо, пресс-мероприятие состоялось не в бункере, а в Мариинском дворце / Фото: Adam Scotti / Prime Minister's Office / Handout via REUTERS

Во время совместной пресс-конференции Зеленский поблагодарил Трюдо за оказанную канадским правительством помощь, назвав ее более чем достаточной. В свою очередь, премьер-министр Канады пообещал дополнительно обеспечить Украину дронами с камерами, спутниковыми снимками, стрелковым оружием с боеприпасами, а также предоставить финансирование для мер по разминированию освобожденных от агрессора украинских территорий.

«Мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы поддерживать Украину — не только потому, что это правильно, или потому, что украинцы являются нашими друзьями, а потому, что она [Украина] также выступает за принципы демократии, которые обеспечивают безопасность канадцев».

Во время визита в Киев Трюдо объявил о введении новых санкций против 40 российских граждан и пяти организаций, включая олигархов и лиц, тесно связанных с Кремлем и оборонным сектором РФ. Он также заявил, что его страна предоставит $25 млн на обеспечение продовольственной безопасности Украины, отменит все пошлины на украинские товары, выделит финансирование ряду украинских правозащитных организаций.

После встречи с президентом Зеленским Трюдо принял участие в поднятии флага над посольством Канады в Киеве, которое в середине февраля было перемещено сначала во Львов, а позже в Польшу. «Этот флаг сняли 13 февраля, и мы очень рады, что снова его поднимаем, — признался журналистам премьер-министр. — То, что канадский флаг снова развевается над улицами Киева — это еще один символ силы и солидарности канадцев и украинцев и того, что мы остаемся с ними».

Андрей Шевченко, бывший посол Украины в Канаде, называет визит Трюдо в Украину чрезвычайно важным сигналом. «Это не просто еще одно проявление солидарности, — подчеркивает он в комментарии CTV. — Он хорошо понимает, что здесь происходит. Но теперь он смог увидеть все своими глазами».

Оценить масштабы разрушений, оставленных российскими оккупантами в пригороде Киева, смог еще один известный гость столицы — фронтмен ирландской рок-группы U2 Боно. 8 мая он посетил Бородянку, а перед этим дал 40-минутный концерт для небольшой аудитории примерно в 100 человек на станции метро Крещатик.

В рамках «шоу солидарности с Украиной» Боно и еще один участник группы Эдж исполнили в киевской подземке песни Sunday Bloody Sunday, With Or Without You, Angel of Harlem, а также Stand by me Бена Кинга, передает интернет-ресурс британского телеканала Sky News . Последнюю вместе с ирландскими музыкантами спели участники украинской группы Антитіла, заменяя слово «me» на «Ukraine».

«Люди в Украине борются не просто за свою свободу, вы боретесь за всех нас, кто любит свободу», — цитирует издание фронтмена U2.

Находясь в Бородянке, тот предположил, что передать словами то, что пережили жители этого городка, вряд ли возможно. «История, которую я хотел рассказать сегодня… о том, сколько украинцев погибло в борьбе с фашизмом, в борьбе с нацистами: почти восемь миллионов, — обратился Боно к журналистам, стоя перед почерневшими развалинами многоквартирного дома в Бородянке. — А потом быть названными фашистами — это просто смешно».

Фронтмен ирландской рок-группы U2 Боно выступает на перроне станции метро Крещатик в Киеве / Фото: Valentyn Огиренко / REUTERS

Музыкант также назвал агрессию России против Украины «войной одного человека», имея в виду российского диктатора Владимира Путина. «Молодые люди в России будут знать, что происходит», — подчеркнул он и добавил, что верит, что «молодежь в России свергнет этого человека» с должности.

По словам Боно, в Украину его с коллегой пригласил лично глава государства. С Зеленским они познакомились еще до того, как тот стал президентом. А после начала войны музыканты прислали ему запись положенного на музыку стихотворения и в ответ получили приглашение «поездить по стране, послушать истории».

Музыканты, поэты, писатели хотя и не являются политиками, но имеют свою важную роль в конфликте — выступать свидетелями ужасных вещей, которые несет с собой война и публично ее осуждать, отмечают участники группы U2. Они и ранее проявляли проактивную общественную позицию. Так, в 2005 году группа U2 получила награду Amnesty International Ambassador Of Conscience за установление связи между музыкой и борьбой за права человека.

