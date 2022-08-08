Под предлогом поддержки сепаратистов. 14 лет назад Россия вторглась в Грузию

8 августа, 06:05
Российские военные в Южной Осетии в 2008 году (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Российские военные в Южной Осетии в 2008 году (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Ровно 14 лет назад, 8 августа 2008 года Россия вторглась в Грузию. Поводом для этого стала поддержка Россией сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия заявила об обстреле грузинских сел со стороны непризнанной республики Южная Осетия и о нескольких провокациях против официальных властей. После этого в Тбилиси анонсировали восстановление конституционного порядка в самопровозглашенной республике. Грузинская армия осуществила наступление и заняла большую часть Цхинвали — главного населенного пункта Южной Осетии.

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Российские войска непосредственно вмешались в этот внутренний конфликт, причем российские пропагандистские СМИ обвинили Грузию в целенаправленном обстреле Цхинвали.

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Примечательно, что еще 7 августа 2008 года войска РФ начали перебрасывать в зону конфликта. Кроме того, как отмечал в январе 2022 года экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, в этот день Россия эвакуировала часть своего дипперсонала из Тбилиси и осуществила первую в истории масштабную кибератаку на сайты грузинских властей.

Во время прямого сухопутного вторжения российской армии в страну, танковые бригады россиян вышли за пределы непризнанного образования Южная Осетия, вклинившись в Кодорское ущелье. Кроме того, Россия подвергла бомбардировке грузинские города, военные базы и объекты гражданской инфраструктуры, а также задействовала свои военно-морские силы.

Морская пехота Черноморского флота заняла главный порт Грузии Поти и уничтожили на рейде все грузинские катера и корабли, которые имели военное обозначение, включая суда пограничников.

10 августа из-за прямого вторжения РФ, в Тбилиси заявили об отводе войск из Цхинвали и об одностороннем прекращении огня. Президент Михеил Саакашвили подписал план перемирия, предложенный Евросоюзом, и, в частности, президентом Франции Николя Саркози (от 12 августа), главными пунктами которого было окончательное прекращение огня и возврат сторонами конфликта войск на свои базы.

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Несмотря на это, российские войска стали активно продвигаться вглубь грузинской территории — были заняты города Гори, Сенаки, Поти, перерезана стратегическая дорога, соединяющая западную и восточную Грузию.

26 августа Кремль признал «независимость» Абхазии и Южной Осетии соответствующий указ издал президент Дмитрий Медведев (кроме России, эти образования признаны Венесуэлой, Никарагуа, Науру, Сирией). В то же время, российские войска оставались на территории Грузии, что нарушало план Саркози.

После оккупации части Грузии и зачисток грузинских сел вокруг Южной Осетии было таки достигнуто соглашение о прекращении огня с участием международных посредников.

Вывод российских войск с грузинской территории должен был закончиться до 1 октября 2008 года. Однако, де-факто, войска РФ остаются на территории самопровозглашенных республик и поныне, оставаясь фактором влияния на внутреннюю и внешнюю политику Грузии.

В 2009 году международная комиссия по расследованию причин российско-грузинской войны во главе с швейцарским дипломатом Хайди Тальявини сделала вывод, что «боевые действия начала Грузия, но этому поспособствовали провокационные действия РФ». Выводы комиссии Тальявини были раскритикованы в Грузии и странах ЕС, как такие, которые в полной мере не устанавливают степень ответственности РФ за эскалацию конфликта.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Грузия Российско-грузинская война Годовщина Россия-Грузия

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