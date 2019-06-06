75 лет со дня высадки в Нормандии. Десять малоизвестных фактов о главной военной хитрости Второй мировой Сегодня, 07:41 Цей матеріал також доступний українською U.S. Coast Guard Collection/U.S. National Archives/REUTERS Американский десант готовится высадиться на побережье Нормандии, 6 июня 1944 года U.S. Coast Guard Collection/U.S. National Archives/REUTERS

6 июня 2019 года исполняется 75 лет со дня начала одной из важнейших операций Второй мировой войны — высадки союзных войск антигитлеровской коалиции во французской Нормандии.

Вошедшая в историю как День Д, высадка остается крупнейшей десантной операцией в мировой истории: лишь за сутки на побережье Франции с моря и воздуха высадились 156 тыс. британцев, американцев и канадцев.



Захват нескольких плацдармов во Франции 6 июня в конечном итоге позволил развернуть наступление, вытеснить немецкие войска и открыть путь на территорию нацистской Германии.

Вся операция освобождения северо-западной Франции носила название Оверлорд и состояла из двух частей. День Д открыл ее первую фазу под названием Нептун — захват плацдармов на побережье. К концу июля операция перешла во вторую фазу Кобра — прорыв немецкого фронта и дальнейшее наступление. 25 августа 1944 года был освобожден Париж.

НВ рассказывает десять малоизвестных фактов о Дне Д, подготовке к вторжению и его результатах.

1. Немцы считали Нормандию наименее пригодной для высадки союзников

Нацистская Германия ожидала вторжения британских либо союзных сил с моря и готовилась к нему более двух лет. Еще в марте 1942 года Адольф Гитлер распорядился начать сооружение Атлантического вала — мощнейшего комплекса фортификаций по всему побережью от севера Норвегии до границы Испании.

Канадские войска высаживаются на берег в зоне Джуно (близ Берньер-сюр-Мер) / Фото: Ken Bell/National Archives of Canada/Reuters

Наиболее вероятной зоной такого вторжения считалось французское побережье у пролива Па-де-Кале — ближайшая к Британии часть европейского континента. Именно здесь фортификационные сооружения немцев были самыми основательными, а концентрация сил — наибольшей, пишет британский военный историк Энтони Бивор в своей книге D-Day: The Battle for Normandy (День Д: Битва за Нормандию).

Здесь практически не было портов необходимых для выгрузки войск и сопутствующих грузов

В то же время берега провинции Нормандия немецкое командование считало наименее пригодными для подобной операции противника. В отличие от района Па-де-Кале здесь практически не было портов (крупнейший — Шербур), необходимых для выгрузки войск и сопутствующих грузов. Маловероятной казалась и высадка войск на пустынные широкие песчаные пляжи под открытый артиллерийский огонь.

Даже с началом вторжения 6 июня Гитлер счел высадку в Нормандии отвлекающим маневром и далеко не сразу отдал приказ передислоцировать сюда дополнительные силы.

Хроника, снятая 7 июня 1944 года на плацдарме Голд-Бич — в зоне высадки британских войск:

2. Подготовка ко Дню Д признана крупнейшей военной хитростью ХХ века

Поскольку саму идею высадки на побережье в Германии предвидели, единственным шансом на успех было сохранить в тайне время и место операции.

Для этого союзники развернули масштабную кампанию дезинформации под названием Бодигард (Телохранитель). Своим названием, как полагают, она обязана высказыванию Уинстона Черчилля в ходе Тегеранской конференции в 1943 году: «В военное время правда столь ценна, что ее всегда должен сопровождать телохранитель в виде лжи».

Фиктивные десантные суда в юго-восточных гаванях Британии, 1944 год / Фото: Imperial War Museum

Впоследствии Омар Брэдли, один из главных американских военачальников в Европе в годы Второй Мировой, в своих мемуарах назвал эту кампанию «самым большим обманом войны».

В ее рамках союзники провели серию других операций, чтобы снизить бдительность нацистов и убедить их командование в возможной высадке в других регионах — включая район пролива Па-де-Кале, юг Франции, Норвегию и Балканы.

Для этого использовались самые разные средства: ложные «утечки» информации и псевдоманевры войск, демонстративные выходы в море, надувные макеты военной техники, которая для воздушной разведки могла создать видимость «концентрации» войск в определенных районах Британии. Кроме того, авиация союзников до последнего воздерживалась от массированных ударов в районе высадки в Нормандии и бомбила объекты близ Па-де-Кале, укрепляя версию о готовящемся здесь вторжении.

Авиация союзников до последнего воздерживалась от массированных ударов в районе высадки в Нормандии

При этом всю истинную подготовку ко Дню Д вели в строжайшей секретности. В последнюю неделю перед высадкой британцы задерживали дипломатическую и военную почту, а военных-участников операции перевели в лагеря на базах погрузки, которые им запретили покидать.

В ходе морского перехода через пролив Ла-Манш 6 июня действовал строгий запрет на использование радиосвязи — даже в случае повреждения или гибели корабля.

Редкое видео в цвете — погрузка на британские десантные корабли 7 июня 1944 года (Imperial War Museum):

3. Важнейшей частью успеха всей операции стали искусственные гавани

Отсутствие портов в зоне высадки действительно было одной из главных проблем операции. Развернуть успех Дня Д в полноценное наступление можно было лишь в том случае, если на плацдармы, захваченные в первые дни, удалось бы быстро и эффективно высаживать наступающие войска — вплоть до освобождения французских портов.

Эту проблему решили гавани Малберри — два искусственных порта, сооруженные в американской и британской зонах высадки в Нормандии.

Искусственная гавань в Арроманше, защищающая корабли от волн / Фото: Imperial War Museum

Разработанные в Соединенном Королевстве конструкции историки называют одним из величайших инженерных достижений Второй мировой.

Основой гаваней были гигантские железобетонные кессоны, из которых сооружали волнорезы, а также плавающие пирсы на понтонах и свайные причалы, к которым могли швартоваться суда.

Во Францию доставили 2,5 млн человек, 500 тыс. транспортных средств и 4 млн тонн припасов и грузов

И хотя гавань в американском секторе Омаха-Бич серьезно повредил шторм, эффективность второго порта оказалась чрезвычайно высокой. Гавань в британской зоне высадки Голд-Бич (французская коммуна Арроманш) использовали в течение 10 месяцев после 6 июня 1944 года. Через нее на французское побережье доставили более 2,5 млн человек, 500 тыс. транспортных средств и 4 млн тонн припасов и грузов.

Войска союзников заняли Арроманш уже к вечеру Дня Д, а на следующий день там началось сооружение искусственной гавани.

4. День Д едва не сорвала погода

Когда после всех корректив план операции Оверлорд был окончательно утвержден, высадку в Нормандии наметили на июнь 1944 года. Дата зависела от подходящей комбинации множества факторов, включавших в себя время суток (высадка должна была состояться на рассвете) и уровень воды близ побережья (морской десант рассчитывал высадиться между приливом и отливом). Поэтому подходящими были лишь несколько периодов: 5−7 июня (с желаемым полнолунием 6 июня) либо 18−20 июня.

Американским десантникам помогают выбраться на берег Омаха-Бич, где высадка оказалась самой сложной / Фото: Weintraub/U.S. National Archives/Reuters

Начало операции запланировали на 5 июня, однако накануне погода резко испортилась, ветер усилился. Озвучивались предложения отсрочить операцию. Важнейшую роль сыграл главный метеоролог британской армии Джеймс Стаг — он спрогнозировал на 6 июня временное улучшение погодных условий, достаточное для проведения высадки. В итоге американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе, приказал начать операцию 6 июня.

Главный метеоролог британской армии спрогнозировал на 6 июня временное улучшение погодных условий

Это усилило эффект внезапности атаки для немецких войск. Нацистское командование не ожидало высадки в период непогоды, разведывательные выходы торпедных катеров и вылеты самолетов в эти дни практически прекратились.

И все же непогода подпортила планы союзникам. Самой тяжелой высадка стала для американских военных в секторе Омаха-Бич, в том числе из-за волнения на море, внезапного тумана и облачности. Здесь 6 июня союзники понесли наибольшие потери, а захват плацдарма едва не провалился.

Однако второго шанса для Дня Д могло не быть: 19−20 июня, в альтернативные даты высадки, на побережье Нормандии разыгрался сильнейший шторм, который был способен погубить всю операцию. Дальнейшая же ее отсрочка — при огромном сосредоточении военных сил у берегов Британии — грозила рассекретить операцию.

5. Высадке с моря предшествовал рекордный воздушный десант

В ночь на 6 июня на территорию Нормандии высадили самый масштабный в истории воздушный десант.

Британские десантники готовятся к посадке в самолет в День Д / Фото: Imperial War Museum

В нем было задействовано 2,4 тыс. самолетов и около 850 планеров. С воздуха в немецкий тыл высадили почти 24 тыс. человек, 360 тонн грузов, сотни военных транспортных средств и орудий. Примерно 60% войск сбросили парашютами, остальные — планерами.

На родину британские десантники вернулись лишь в сентябре 1944 года

Британские десантники, высадившиеся между реками Орн и Див, стали первыми, кто ступил на французскую землю в ходе всей операции Оверлорд. Еще часть воздушного десанта забросили в Нормандию вечером 6 июня. На родину бойцы 6-й воздушно-десантной дивизии Великобритании вернулись лишь в сентябре 1944 года.

Несмотря на существенные боевые и небоевые потери, воздушный десант выполнил важнейшие задачи для успеха всей высадки. Среди них — захват мостов, выведение из строя береговых артиллерийских батарей, а также защита захваченных объектов от контратаки немцев до соединения с основными силами морского десанта.

6. Морской операцией командовал адмирал, спасавший войска из Дюнкерка

Британские десантные корабли у берегов Нормандии / Фото: U.S. Coast Guard/Handout via REUTERS

Военно-морскую операцию высадки в Нормандии британский военный историк Корелли Барнет назвал «шедевром планирования, который так и не был превзойден».

Операцией Нептун командовал адмирал Бертрам Рамсел, одна из ключевых фигур британского флота в годы Второй мировой.

Общая численность вовлеченного морского персонала достигала 195 тыс. человек

Он участвовал в плане подготовки вторжения и непосредственно руководил переброской войск через пролив Ла-Манш в День Д и последующие недели.

Рамселу пришлось координировать действия около 7 тыс. судов — именно столько военных, десантных, транспортных и других вспомогательных кораблей было задействовано во вторжении в Нормандию. Общая численность вовлеченного морского персонала достигала 195 тыс. человек.

Четырьмя годами ранее, в 1940-м, Рамсел руководил Дюнкеркской операцией, в ходе которой в Британию удалось эвакуировать морем 338 тыс. солдат союзников, заблокированных немцами на побережье близ французского города Дюнкерк. Для этого использовали не только военные, но и гражданские суда, включая торговые, рыбацкие, прогулочные корабли и частные яхты.

7. Занятые в День Д плацдармы были гораздо меньше запланированных

"В пасть смерти" - самое известное фото Дня Д, высадка американцев в секторе Омаха-Бич / Фото: Robert F. Sargent/U.S. National Archives/Handout via Reuters

Операция Нептун предусматривала пять главных точек высадки: нормандские пляжи с кодовыми названиями Омаха (Omaha), Сворд (Sword), Джуно (Juno), Голд (Gold) и самый западный, Юта (Utah) — на нормандском полуострове Котантен.

Лишь 12 июня войска, высаженные на пять отдельных участков, сумели объединиться

Ожидалось, что 6 июня как минимум четыре первых плацдарма удастся объединить в единую линию фронта и продвинуть ее вглубь на 10−16 км. Однако в силу множества причин — тяжелые бои на пляже Омаха, промахи морского и воздушного десантирования и т. д. — достичь этой цели в День Д не удалось.

К концу суток союзники смогли захватить разрозненные плацдармы глубиной от 3 км до 5 км. Лишь 12 июня войска, высаженные на пять отдельных участков, сумели объединиться. К тому моменту длина линии фронта достигла почти 100 км, а глубина занятого участка французской территории — более 20 км.

8. Весомую помощь союзникам оказало французское Сопротивление

Диверсионные кампании, развернутые параллельно Дню Д французским движением Сопротивления, стали частью успеха союзников в Нормандии.

Локомотивы, поврежденные участниками французского Сопротивления в Нормандии / Фото: Imperial War Museum © ZZZ 11837E

Среди прочего, они включали в себя акции саботажа на железных дорогах в оккупированной Франции, уничтожение электрооборудования и телефонных кабелей, используемых немецкими силами.

6−7 июня в регионе было уничтожено полсотни локомотивов, а железнодорожное сообщение перерезано в более чем 500 местах. Нормандия оказалась в значительной мере изолированной, что затруднило усиление немецких войск в зоне высадки сил антигитлеровской коалиции.

Кроме того, французское сопротивление обеспечило союзников важными разведданными, которые помогли планированию операции и облегчили дальнейшее продвижение высаженных войск вглубь Франции.

9. До конца июня на побережье Нормандии высадилось почти 900 тыс. человек

Американские войска в зоне высадки Юта / Фото: U.S. National Archives/Army Signal Corps Collection/Reuters

Статистические итоги дня Д выглядят ошеломляюще, даже вопреки локальным неудачам и гибели как минимум 4,4 тыс. союзников за первые сутки высадки.

6 июня 1944 года на французское побережье удалось высадить 156 тыс. человек, из которых 23,4 тыс. — воздушный десант, остальные — морской. Всего же до конца июня, когда основная фаза всей операции Нептун подходила к завершению, во Францию прибыло 875 тыс. человек, представлявших союзные войска.

Этого оказалось достаточно, чтобы развернуть масштабное наступление вглубь территории Франции, начать освобождение Европы и заложить основы победы союзников на Западном фронте.

10. Ценой операции стали тысячи жертв среди мирного населения Франции

Частью подготовки ко Дню Д стали бомбардировки Нормандии — их активная фаза началась менее чем за сутки до вторжения. Союзники надеялись поразить объекты немецкой инфраструктуры, продолжая наносить массированные авиаудары и в ходе всей операции Оверлорд.

Канадские войска в наиболее пострадавшем от бомбежек городе Кан, июль 1944 года / Фото: National Archives of Canada / Reuters

При этом под удар нередко попадали нормандские города и поселки, что привело к существенным жертвам среди французского населения. По оценкам историков, 6−7 июня 1944 года бомбардировки унесли около 3 тыс. жизней среди местных жителей, а в целом за несколько недель вторжения в Нормандию погибли до 20 тыс. французов.

Летом 1944 года бомбардировки союзников более чем на две трети разрушили многие населенные пункты французского департамента Кальвадос и его главный город Кан, на тот момент — центр региона Нижняя Нормандия.