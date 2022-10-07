Экс-глава МИД Литвы заявил, что у Путина «в свои 70 лет» уже нет вариантов, но они еще остаются у РФ 7 октября, 14:04 7 октября российскому диктатору Путину исполнилось 70 лет (Фото:Russian Pool/via Reuters)

Бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в день 70-летия российского диктатора Владимира Путина заявил, что у него уже нет шансов, но они все еще есть у России.

Об этом он написал в своем Twitter.

Линкявичюс отметил, что стране стоит отказаться от «ядерного самоубийства, неизбежно трансформировать Кремль, признать безумие геополитической авантюры, уйти из Украины и попытаться восстановить связи с миром».

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«Россия сегодня. У Путина „в его 70 лет“ нет вариантов, но у России они есть. Отказаться от ядерного самоубийства, неизбежно трансформировать Кремль, признать безумие геополитической авантюры, уйти из Украины и попытаться восстановить связи с миром. Хотя бы для того, чтобы выжить», — отметил он.

7 октября Путину исполнилось 70 лет. В России решили не праздновать юбилей своего руководителя на фоне провалов на фронте.

При этом, в РФ неоднократно устраивали торжества по разным случаям, которые совпадали с большими потерями войск РФ в Украине.

Так, 10 сентября Путин торжественно открывал колесо обозрения в Москве. В это время российская оккупационная армия панически отступала из Харьковской области.

30 сентября на Красной площади «праздновали» аннексию РФ захваченных украинских территорий. В этот день украинская армия окружала российских оккупантов в Лимане.