За месяц до годовщины. 500 тысяч украинцев посетили страны ЕС по безвизу

Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 500 тысяч украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в субботу, 12 мая.

"Безвизовым режимом со странами Евросоюза, начиная с июня 2017 года, уже воспользовались полмиллиона украинцев" - написал он.

Безвизовый режим со странами Евросоюза вступил в силу с 11 июня 2017 года.

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