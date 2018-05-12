За месяц до годовщины. 500 тысяч украинцев посетили страны ЕС по безвизу

Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 500 тысяч украинцев.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в субботу, 12 мая.
"Безвизовым режимом со странами Евросоюза, начиная с июня 2017 года, уже воспользовались полмиллиона украинцев" - написал он.
Безвизовый режим со странами Евросоюза вступил в силу с 11 июня 2017 года.
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