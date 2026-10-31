Зеленский призвал США ускорить поставку 500 ракет PAC-3 для Patriot: они нужны Украине этой зимой

Зеленский призвал США и партнеров передать Украине ракеты из имеющихся запасов, а использованные боеприпасы впоследствии восполнить за счет уже оплаченных контрактов (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Государственного департамента США одобрить продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для систем Patriot, однако подчеркнул, что их поставка может начаться лишь через несколько лет.

Об этом он написал в своих соцсетях в ночь на 30 октября.

По его словам, ракеты нужны Украине уже этой зимой для защиты энергетической инфраструктуры от российских атак.

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Зеленский отметил, что только за последние две недели октября Россия нанесла более 30 ударов по украинской энергосети.

Украина просила сформировать зимний пакет противовоздушной обороны из расчета 100 ракет-перехватчиков в месяц.

Президент призвал США и партнеров передать Украине ракеты из имеющихся запасов, а использованные боеприпасы впоследствии восполнить за счет уже оплаченных контрактов.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу 500 ракет PAC-3 MSE на сумму около 2,1 млрд долларов. Финансирование закупки обеспечивают европейские партнеры Украины.

30 октября Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, а также пакеты вооружений, оплаченные европейскими союзниками.

По его словам, «ни один из пунктов, включенных в пакет PURL, за который заплатили европейские союзники, не столкнулся с задержками».