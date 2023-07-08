Война не может затянуться на годы — Подоляк

8 июля, 23:50
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Подоляк прогнозирует, что война не продлится долго (Фото:Офис президента Украины)

Подоляк прогнозирует, что война не продлится долго (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине не может затянуться на годы.

Об этом он сказал в интервью российскому оппозиционному изданию Медуза.

Он назвал «спекулятивными» заявления о том что ни одна из сторон не может переломить ситуацию на фронте.

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«Эта война не может затянуться на годы — исходя из ресурсов сторон это невозможно», — сказал Подоляк.

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Он отметил, что у Украины ресурсные возможности растут.

«Украина небыстро получает те или иные компоненты для ведения боевых действий, но будет получать их в ускоряющемся темпе, потому что военно-промышленные комплексы Украины и ее партнеров работают все интенсивнее. Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц — а сейчас [у Украины и ее союзников] совершенно другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений», — говорит он.

В то же время, подчеркнул Подоляк, у России ресурсы постепенно сокращаются.

«Война очень дорого стоит. Практически все, что Россия имела, она уже потратила на войну. Докупать где-то те или иные расходные материалы, чтобы производить дополнительные объемы высокоточного оружия, ракет, — это пытаться найти кого-то на обложенном санкциями рынке. Плюс это требует премиальных выплат. Грубо говоря, тут нужно с большим дисконтом продавать свой товар и в то же время с большой надбавкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Все это будет сказываться на экономическом состоянии РФ», — считает советник главы ОП.

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Замораживание конфликта — предпочтительный сценарий для России, отметил он, добавив, что РФ на сегодня не может полностью оккупировать территорию Украины.

«Но я не вижу потенциала у этой войны перерасти в замороженный конфликт. Потому что для Украины это будет означать финал существования государства. Если Россия зацепится за этот сценарий, она сможет провести дополнительную милитаризацию и модернизацию своей армии. Мы прекрасно понимаем, к чему это может привести. И уж точно после 500 дней войны мы не настолько глупы, чтобы заведомо идти на это», — отмечает представитель Офиса президента.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Владимир Зеленский Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины когда закончится война

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