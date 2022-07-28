Раша, гудбай. Как 50 лет назад сотни тысяч евреев получили возможность покинуть советскую страну, где царил антисемитизм 28 июля, 13:50 Эксклюзив НВ ГЛАС НАРОДОВ: 2 февраля 1977 года. Британские женщины перед посольством СССР в Лондоне. Они подготовили и передали советским дипломатам петицию, в которой требовали от Кремля соблюдать права еврейских женщин и их детей, страдающих от дискриминации и советского антисемитизма (Фото:Keystone Press / Alamy via Reuters)

В 1970-х евреи из СССР наконец-то прорвали блокаду Железного занавеса. Это произошло с помощью американских санкций и поддержки всего мира.

Харьков, 1972 год. Владимир Фланчик, 24-летний молодой советский ученый, выпускник местного университета, отделения математической прикладной лингвистики, ошеломляет свою маму новостью.

Видео дня

— Мама, я решил уехать в Израиль, — вспоминает он теперь этот разговор.

— Я достаточно носила передачи в тюрьму твоему дедушке, когда он проходил по Делу врачей (1953 год), – дает отпор мама. — И у меня уже нет сил носить передачи и тебе.

Мама Фланчика неумолима. Она хорошо знает, что в СССР каждого, кто изъявляет желание эмигрировать, быстро лишают работы, выпихивают из института, ограничивают в и без того странных правах.

Именно такая история произошла в 1973 году с 25-летним выпускником Московского физтехинститута Анатолием Щаранским. Он подал заявку в ОВИР, планируя выезд в Израиль, ему отказали и уволили с работы – из Всероссийского НИИ нефти и газа. Тогда Щаранский начал борьбу за права таких как он и в результате в 1977-м был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж и измену родине. И это был не самый плохой вариант. «Мне угрожали расстрелом», – рассказывает НВ Натан Щаранский теперь.

Тем не менее, под гнетом санкций извне и ростом давления внутри Кремль капитулировал. Так 50 лет назад евреи начали уезжать из СССР, и эта миграция всколыхнула всю страну.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.