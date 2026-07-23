Предназначенные для Украины 400 млн долларов «зависли» в Пентагоне. Сенатор Дурбин заявил, что их могут не выделить до 2029 года

Дик Дурбин во время слушаний в Комитете Сената США по ассигнованиям, 21 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Eric Lee)

Администрация президента США Дональда Трампа не предоставила Украине военную помощь на сумму 400 миллионов долларов, которую Конгресс утвердил еще в 2025 году. Об этом 21 июля заявил сенатор Дик Дурбин во время слушаний в Комитете Сената по ассигнованиям.

По его словам, Палата представителей США еще в сентябре прошлого года одобрила выделение этих средств Киеву в 2026 году, а Трамп подписал соответствующий закон. Однако финансирование до сих пор не было использовано по назначению.

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Дурбин отметил, что теперь решение об использовании этих средств будет принимать новый президент США — «кто бы им ни стал» в 2029 году.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет ранее заявлял, что ведомство выделило 400 миллионов долларов на поддержку Украины. По его словам, эти средства были направлены на усиление оборонного потенциала Европы, однако подробностей их использования он не привел.

Позже Хегсет заявил, что Сенату следует сосредоточиться на дополнительном финансировании вооруженных сил США, а не на поддержке Украины. Он подчеркнул, что без дополнительных средств американским военным придется сокращать программы подготовки личного состава и другие оборонные инициативы.

Глава Пентагона также заявил, что предыдущая администрация Джо Байдена, по его мнению, не обеспечила армию США достаточным финансированием, передала Украине значительные объемы вооружений и отложила проведение необходимого ремонта военной техники.

В 2025 году Конгресс США двухпартийным большинством одобрил выделение средств на поддержку оборонных нужд Украины. В рамках оборонного бюджета на 2026 финансовый год было предусмотрено 400 миллионов долларов для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает заказ и производство американскими оборонными компаниями приоритетных видов вооружения для Сил обороны Украины.

Еще один пакет финансирования на аналогичную сумму — 400 миллионов долларов — был заложен в рамках этой же программы на 2027 финансовый год.

В то же время председатель подкомитета Сената по ассигнованиям на оборону Митч Макконнелл раскритиковал Пентагон за то, что ведомство в течение нескольких месяцев не заключало соответствующих контрактов на использование этих средств.

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По словам сенатора, задержка связана с заместителем министра обороны США по вопросам политики Элбриджем Колби. Макконнелл заявил, что его подразделение не предоставило сенаторам четких объяснений причин промедления.

Макконнелл также отметил, что в прошлом году Колби поддерживал решение о временной приостановке поставок вооружений Украине, а также выступал за исключение помощи Киеву и странам Балтии из проекта оборонного бюджета США на 2026 год, назвав эти расходы «расточительными». Впоследствии Конгресс восстановил соответствующее финансирование.

В июне 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио сообщал, что «очень скоро» должны появиться новости касательно 400 миллионов долларов помощи Украине.