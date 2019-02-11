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40 лет революции в Иране. Какие семь важнейших мировых событий она спровоцировала

11 февраля, 10:41
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EPA

Женщина держит портреты нынешнего духовного лидера Али Хаменеи и идеолога Исламской революции Рухоллы Хомейни

Автор Инна Семенова

Ровно 40 лет назад, 11 февраля 1979 года, в Иране одержала победу Исламская революция – один из наиболее важных исторических переломов ХХ века.

Она положила конец правлению шаха Мохаммеда Резы Пехлеви – последнего иранского монарха, который вошел в историю своими попытками модернизировать Иран по образцу наиболее развитых стран Запада.

Однако отдельные его реформы и курс на деисламизацию страны вызвали острую критику консервативного иранского духовенства. Чтобы удержать власть, в последние годы своего правления шах Пехлеви установил авторитарный режим: в стране запретили все партии, кроме правящей, а тайная полиция САВАК жестко подавляла оппозицию.

Все это привело к масштабному антимонархическому движению и социальному взрыву. В январе 1979 года шах уехал из парализованного забастовками и демонстрациями Ирана, зато 1 февраля в страну вернулся высланный из нее ранее духовный идеолог революции - аятолла Рухолла Мусави Хомейни. 11 февраля армия страны фактически сложила оружие и признала его власть.

Не будь революции, сегодня перед нами был бы совершенно другой Ближний Восток

Спустя месяц в стране провели референдум, по итогам которого 1 апреля 1979 года в мире появилось новое государство – Исламская республика Иран. Эти события кардинально повлияли на расклад сил не только в мусульманском мире и на Ближнем Востоке, но и во всей мировой геополитике. Причем влияние это сохраняется до сих пор.

В начале 1980-го портрет аятоллы Хомейни украсил обложку журнала TIME– его признали человеком года. В сопровождающей статье издание назвало Исламскую революцию политическим событием, "которое повлияло на мировой баланс сил больше, чем любое другое, с тех пор как Гитлер захватил Европу".

"Не будь революции, сегодня перед нами был бы совершенно другой Ближний Восток", - согласился с такой оценкой в интервью Al Jazeera Гэри Сик, бывший аналитик по Ирану в Совете национальной безопасности США и профессор-востоковед Колумбийского университета.

Чтобы напомнить о том, почему Исламская революция считается столь значимой, НВ собрало семь наиболее важных мировых событий, толчком для которых она послужила.

1. Культурная революция в Иране – одна из наиболее радикальных в истории

После победы Исламской революции Иран пережил кардинальный перелом в общественно-культурной жизни, с последствиями которого страна живет до сих пор.

В то время как свергнутый шах Пехлеви предпринимал попытки "вестернизации" страны, Аятолла Хомейни взял курс на ее радикальную исламизацию. Ее главной целью была переориентация всей системы образования и повседневной жизни в Иране, ее полный разрыв с Западом и соответствие наиболее жестким доктринам исламского учения.

"Любое равнодушие к этому жизненно важному вопросу [необходимости культурной революции] будет большой изменой исламу и исламскому государству", - подчеркивал Хомейни в своем обращении 12 июня 1980 года, вскоре после того, как в Иране были зарыты все вузы.

Университеты закрыли на три года – Хомейни называл их "центрами разврата" и считал одной из главных угроз новому режиму

Университеты страны закрыли на три года – Хомейни называл их "центрами разврата" и считал одной из главных "империалистических" угроз исламскому режиму. Тысячи студентов и преподавателей были уволены и исключены из вузов, сотни погибли либо были репрессированы в первые же годы после победы революции. Программы вновь открывшихся университетов подвергли жесткой цензуре. К преподаванию не допускали лекторов, получивших западное образование либо работавших на Западе.

Аналогичные меры коснулись среднего образования, СМИ, кинематографа. Многие издания и телеканалы были закрыты, в Иране запретили показывать зарубежные фильмы, хранить и продавать иностранные кассеты.

Главными предметами в школах стали шиитское исламское учение, Коран, шариат и теория мусульманского права. Имена классиков средневековой литературы Ирана предали забвению, многих современных авторов – запретили, а европейскую и мировую историю в учебниках заменили историей мусульманских стран, прежде всего Ирана. В общественном и учебном пространстве царил культ Хомейни.

Придя ко власти, аятолла Хомейни (на заднем фоне) резко ограничил права женщин
Придя ко власти, аятолла Хомейни (на заднем фоне) резко ограничил права женщин / Фото: EPA

Мечети и медресе стали ключевыми политическими и пропагандистскими центрами: муллы координировали проведение провластных демонстраций, следили за выполнением норм шариата, были главными ретрансляторами идей исламского режима.

Введение новшеств контролировал Корпус стражей Исламской революции (КСИР)  – новосозданное военное формирование, призванное "защищать завоевания Исламской революции" (на сегодня это армия Ирана).

Особенно жестко силы КСИР следили за соблюдением новых норм женщинами - наступление на их права стало отдельным фронтом культурной революции.

Носить чадру или платки-хиджабы иранки обязаны до сих пор

Женщин обязали строго соблюдать нормы шариата: носить чадру или платки-хиджабы иранки обязаны до сих пор. В Иране также ввели раздельное обучение, ограничили круг профессий для женщин, запретили им инициировать разводы, ввели институт многоженства и распространили на женщин телесные наказания, в том числе за измену родине, шпионаж и супружескую неверность.

Влияние культурной революции до сих пор определяет общественные нормы в Иране, что отражено в международных рейтингах страны. По итогам 2018 года Иран занял 164 место из 180 в Индексе свободы прессы по версии Репортеров без границ. А в рейтинге гендерного равенства (The Global Gender Gap Report), составляемом Всемирным экономическим форумом, Иран в 2018 году вошел в десятку наихудших стран для женщин (141 место из 149 стран).

2. Глобальный энергетический кризис

Свержению шаха Пехлеви предшествовала масштабная забастовка работников нефтяной промышленности Ирана, который занимает четвертое место в мире по объему доказанных запасов нефти.

Осенью 1978 года в стране остановились нефтедобывающие предприятия, перерабатывающие заводы, нефтеналивные порты. Экспорт черного золота из Ирана был парализован, а мировые цены на него начали расти. Ситуацию усугубила последовавшая революция, разрыв торговых отношений Вашингтона с Тегераном и война Ирана с Ираком (началась в 1980 году), из-за которой иранская нефтедобыча практически прекратилась, а иракская – резко сократилась.

Танкер с иранской нефтью в порту Гданьска
Танкер с иранской нефтью в порту Гданьска / Фото: EPA

На этом фоне мировые рынки охватила паника и цены на нефть взлетели более чем вдвое – почти до $40 за баррель. Энергетический кризис, в свою очередь, дал толчок рецессии в США и других странах Запада. Цены на нефть вернулись к докризисным лишь к середине 1980-х.

Однако мировой баланс сил за это время успел существенно измениться. Кризис существенно усилил роль других экспортеров нефти – Мексики, Нигерии, Венесуэлы, Норвегии, Канады, Многие страны – прежде всего США – начали разработки собственных месторождений. Страны ОПЕК утратили былое влияние, несмотря на то что в первый год кризиса Саудовская Аравия получала сверхприбыли из-за дефицита иранской нефти. Доля ОПЕК на мировом рынке упала с 50% в 1979 году до 29% в 1985-м.

Страны ОПЕК утратили былое влияние: доля ОПЕК на мировом рынке упала с 50% в 1979 году до 29% в 1985-м

Кроме того, именно этот энергетический кризис заставил наиболее развитые экономики мира стремиться к уменьшению нефтезависимости и разработкам альтернативных источников энергии. Только с 1979 по 1981 год потребление нефти в США, Европе и Японии снизилось на 13% (хотя мировая нефтедобыча упала лишь на 4%). Во второй половине 1980-х дальнейшее снижение спроса, а с ним и цен на нефть, ударило по сырьевым экономикам, крупнейшей из которых был СССР – что подогрело и политический кризис в разваливающемся Союзе.

3. Ирано-иракская война

Восьмилетняя схватка между Ираном и Ираком (сентябрь 1980 – август 1988) не выявила победителей, однако стала одним из самых кровопролитных и жестоких конфликтов в новейшей истории человечества.

Ее жертвами, по самым скромным оценкам, стали около полумиллиона солдат с обеих сторон и несколько десятков тысяч гражданских лиц. Обоюдная тактика "тотальной войны" – с применением химического оружия, траншейных сражений, воздушных налетов, танков и баллистических ракет – породила исторические аналогии с двумя мировыми войнами. При этом ни одной из сторон не удалось добиться своих целей.

Пленные иракские солдаты
Пленные иракские солдаты / Фото: Iranian Historical Photographs Gallery / fouman.com

Спусковым крючком войны стала революция в Иране. После провозглашения там шиитского исламского государства руководитель Ирака Саддам Хусейн (суннит по вероисповеданию) всерьез опасался аналогичного восстания в своей стране. Тем более что Иран стал оказывать поддержку шиитским движениям многих стран, включая Ирак.

Жертвами войны, по самым скромным оценкам, стали около полумиллиона солдат с обеих сторон

Кроме того, конфликт подогрели давние приграничные споры – Багдад заявлял свое право на богатую нефтью иранскую провинцию Хузестан и другие приграничные районы. В сентябре 1980 года Ирак начал военное вторжение в Иран, намереваясь отвоевать эти территории, подавить амбиции режима аятоллы Хомейни и утвердить свое лидерство в Персидском заливе. Однако иранская армия уже на первом этапе войны отвоевала занятые земли, хотя посягнуть на режим Хусейна ей так и не удалось. По итогам восьми лет войны Иран и Ирак вернулись на исходные позиции - спецкомиссия ООН зафиксировала довоенный статус-кво.

Конфликт привел к упадку экономики и резкому снижению уровня жизни в обеих странах, однако идеологически укрепил режимы Хомейни и Хусейна на долгие годы.

4. Подъем Хезболлы в Ливане

Военизированная шиитская группировка и политическая партия Хезболла, возникшая в Ливане в начале 1980-х годов, стала прямым продуктом Исламской революции в Иране. "Экспорт" революции на остальной шиитский мир был одной из главных задач нового иранского режима во внешней политике, и Ливан стал самым наглядным примером таких попыток.

Сторонники Хезболлы в Бейруте (Ливан) празднуют 40-летие иранской революции
Сторонники Хезболлы в Бейруте (Ливан) празднуют 40-летие иранской революции / Фото: EPA

Движение Хезболла было основано при поддержке новой иранской армии - Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Это произошло вскоре после того, как из-за обострения конфликта с соседним Израилем южную часть территории Ливана заняли войска израильской армии ЦАХАЛ. Хезболла - вслед за Ираном - огласила врагами Израиль и Запад, а своими целями - установление исламского государства в Ливане и уничтожение Израиля.

С тех пор политическая и военная мощь группировки, поддерживаемой Ираном и Сирией, растет. В 1992 Хезболла впервые приняла участие в выборах и с тех пор регулярно избирается в парламент Ливана, включая недавние выборы 2018 года. Движение располагает собственным спутниковым телеканалом и радиостанцией.

Хезболла признана террористической организацией в США, Канаде, Израиле, странах Лиги арабских государств

Хезболлу считают ответственной за организацию многих терактов и военных операций, в том числе далеко за пределами Ливана. Среди них – множественные атаки в Израиле, убийство ливанского премьера Рафика Харири  в 2005 году (причастность Хезболлы подтвердил спецтрибунал ООН), взрыв автобуса с израильскими туристами в Болгарии в 2012 году.

Сегодня она признана террористической организацией в США, Канаде, Израиле, странах Лиги арабских государств, а ЕС и Австралия считают террористами боевое крыло Хезболлы.

С 2011 года Хезболла участвует в Сирийской войне на стороне правительства Башара Асада.

5. Региональная "холодная война" с Израилем

До своего свержения шах Пехлеви признал независимость Израиля и был первым мусульманским лидером, который установил с ним дипломатические отношения. За этот шаг монарха как "пособника политики сионистов" резко критиковало радикальное иранское духовенство, позже одержавшее победу в ходе Исламской революции.

Хомейни называл Израиль "всемирно признанным врагом ислама и мусульман"

Еще до своего прихода ко власти в Иране аятолла Хомейни заявлял, что Израиль стремится захватить и разрушить экономику Ирана, называя это государство "всемирно признанным врагом ислама и мусульман". После победы революции подобные тезисы из проповедей Хомейни стали основой внешней политики Ирана.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре) на учениях, симулирующих бой против членов Хезболлы
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре) на учениях, симулирующих бой против членов Хезболлы / Фото: EPA

Эпоха дружественных ирано-израильских отношений рухнула. Уже к 1980 году все торговые и экономические связи Ирана с Израилем были разорваны, а лидеры иранской еврейской общины – казнены. С тех пор вот уже 40 лет Тегеран остается центром сил, выступающих против примирения мусульманского мира с Израилем. И если поначалу между государствами царил относительный "холодный мир", то с 1990-х годов он вылился в один из острейших конфликтов в международных отношениях, который длится до сих пор.

Его подогревают проблема ядерной программы Ирана, а также предполагаемое спонсирование иранской стороной антиизраильских военизированных сил, среди которых палестинское движение ХАМАС и ливанская Хезболла.

6. Разрыв отношений Ирана и США

До Исламской революции в Иране Соединенные Штаты были главным западным союзником иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви – экономическим, политическим и культурным. В 1953 году США и Великобритания помогли монарху вернуться на престол, когда он был вынужден покинуть страну на фоне внутреннего политического кризиса, охватившего Иран (после того как оппозиционный шаху меджлис решил национализировать нефтяную промышленность страны и власть в свои руки взял премьер-министр Мохаммед Мосаддык).

Под блестящим руководством шаха Иран является островом стабильности в одном из самых проблемных регионов мира

В свою очередь, вернувшись ко власти, шах активно проводил деисламизацию и  "вестернизацию" страны, ориентируясь на американское образование, западные культурные и гендерные нормы, наукоемкую экономику. Тегеран также являлся опорой Вашингтона в его внешнеполитических шагах в мусульманском мире.

"Под блестящим руководством шаха Иран является островом стабильности в одном из самых проблемных регионов мира. Нет другого государственного деятеля, которого я мог бы ценить и любить больше", - говорил президент США Джимми Картер об иранском шахе в своем новогоднем обращении накануне 1978-го.

Сегодня трудно поверить в то, что из Вашингтона в адрес Тегерана могли звучать такие слова. Исламская революция 1979 года положила конец этому геополитическому союзу.

Новый духовный и политический лидер Ирана аятолла Хомейни провозгласил западные страны - и прежде всего США ("великого сатану") – врагом новосозданной Исламской республики Иран. На фоне подогреваемых пропагандой антиамериканских настроений осенью 1979 года радикально настроенные студенты захватили в Тегеране американское посольство, взяв в заложники более полусотни его сотрудников.

Кризис с заложниками, освобождения которых США добились лишь через 444 дня, окончательно рассорил Вашингтон и Тегеран. Весной 1980 года администрация президента Картера разорвала дипломатические отношения США с Ираном – они не возобновлены до сих пор. Тогда же США ввели первые антииранские санкции.

Иранцы на акции в честь 39-летия захвата посольства США в Тегеране (осень 2018 года)
Иранцы на акции в честь 39-летия захвата посольства США в Тегеране (осень 2018 года) / Фото: EPA

В дальнейшем практически каждый президент США усиливал санкционный режим, а Джордж Буш-младший в 2002 году в знаменитом обращении к Конгрессу назвал Иран частью мировой оси зла (наряду с КНДР и режимом Саддама Хуссейна в Ираке).

Лидеры двух стран не разговаривали тет-а-тет более тридцати лет – в сентябре 2013 года президент США Барак Обама первым позвонил своему иранскому коллеге Хасану Рухани, чтобы обсудить подготовку международного соглашения по ядерной программе Ирана.

7. Мировая дискуссия о ядерной проблеме Ирана

Основа иранской ядерной программы была заложена еще в годы правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. В 1957 году Иран подписал соглашение с США о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии в рамках программы Атом для мира. А уже в следующем году страна стала членом новосозданного Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Иранская АЭС в Бушере
Иранская АЭС в Бушере / Фото: EPA

Более того, в 1970 году Иран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому его ядерная программа подлежит проверкам МАГАТЭ. Тегеран сотрудничал в этой области с западными странами (главным образом США и Британией) вплоть до Исламской революции 1979 года, после которой его ядерная программа оставалась по большей части закрытой для международного сообщества. Хотя было известно, что ее развитие возобновилось – в том числе при содействии России, подписавшей контракт на строительство АЭС в Бушере. Кроме того, Тегеран заключил договоры по ядерному сотрудничеству с Францией и Аргентиной.

В начале 2000-х появились первые данные о тайной иранской программе обогащения урана. Вопреки официальным заверения Тегерана о мирном характере разработок такая информация породила глобальные опасения о том, что Иран втайне работает над созданием ядерного оружия. Впоследствии разведка США и МАГАТЭ подтвердили, что как минимум до 2003 года Иран проводил исследования и эксперименты, нацеленные на создание ядерных вооружений.

В 2007 году Совбез ООН обвинил Тегеран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия и потребовал остановить разработки. Большинство стран Запада ввели жесткие экономические санкции в отношении страны.

В 2007 году Совбез ООН обвинил Тегеран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия

С тех пор ядерная программа Ирана из года в год остается одной из главных тем мировой повестки дня. Относительного компромисса удалось достичь в 2015 году, когда Иран достиг соглашения с шестью мировыми державами: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией.

Иран обязался вывезти обогащенный уран и допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а страны Запада, в свою очередь, согласились поэтапно снимать санкции с Ирана

Однако наметившиеся было потепление пресек новый лидер США Дональд Трамп, назвавший заключенную при участии Барака Обамы ядерную сделку с Ираном "худшей в истории". В 2018 году Трамп вывел США из договора и возобновил американские санкции против Ирана.

Теги:   Исторические личности Сюжет НВ Иранские военные Тегеран Революция Ядерная программа Ядерная программа Ирана Ядерное вооружение Иран

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