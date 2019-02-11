40 лет революции в Иране. Какие семь важнейших мировых событий она спровоцировала 11 февраля, 10:41 2069 Сюжет Цей матеріал також доступний українською EPA Женщина держит портреты нынешнего духовного лидера Али Хаменеи и идеолога Исламской революции Рухоллы Хомейни EPA

Автор Инна Семенова

Ровно 40 лет назад, 11 февраля 1979 года, в Иране одержала победу Исламская революция – один из наиболее важных исторических переломов ХХ века.

Она положила конец правлению шаха Мохаммеда Резы Пехлеви – последнего иранского монарха, который вошел в историю своими попытками модернизировать Иран по образцу наиболее развитых стран Запада.

Однако отдельные его реформы и курс на деисламизацию страны вызвали острую критику консервативного иранского духовенства. Чтобы удержать власть, в последние годы своего правления шах Пехлеви установил авторитарный режим: в стране запретили все партии, кроме правящей, а тайная полиция САВАК жестко подавляла оппозицию.

Все это привело к масштабному антимонархическому движению и социальному взрыву. В январе 1979 года шах уехал из парализованного забастовками и демонстрациями Ирана, зато 1 февраля в страну вернулся высланный из нее ранее духовный идеолог революции - аятолла Рухолла Мусави Хомейни. 11 февраля армия страны фактически сложила оружие и признала его власть.

Не будь революции, сегодня перед нами был бы совершенно другой Ближний Восток

Спустя месяц в стране провели референдум, по итогам которого 1 апреля 1979 года в мире появилось новое государство – Исламская республика Иран. Эти события кардинально повлияли на расклад сил не только в мусульманском мире и на Ближнем Востоке, но и во всей мировой геополитике. Причем влияние это сохраняется до сих пор.

В начале 1980-го портрет аятоллы Хомейни украсил обложку журнала TIME– его признали человеком года. В сопровождающей статье издание назвало Исламскую революцию политическим событием, "которое повлияло на мировой баланс сил больше, чем любое другое, с тех пор как Гитлер захватил Европу".

"Не будь революции, сегодня перед нами был бы совершенно другой Ближний Восток", - согласился с такой оценкой в интервью Al Jazeera Гэри Сик, бывший аналитик по Ирану в Совете национальной безопасности США и профессор-востоковед Колумбийского университета.

Чтобы напомнить о том, почему Исламская революция считается столь значимой, НВ собрало семь наиболее важных мировых событий, толчком для которых она послужила.

1. Культурная революция в Иране – одна из наиболее радикальных в истории

После победы Исламской революции Иран пережил кардинальный перелом в общественно-культурной жизни, с последствиями которого страна живет до сих пор.

В то время как свергнутый шах Пехлеви предпринимал попытки "вестернизации" страны, Аятолла Хомейни взял курс на ее радикальную исламизацию. Ее главной целью была переориентация всей системы образования и повседневной жизни в Иране, ее полный разрыв с Западом и соответствие наиболее жестким доктринам исламского учения.

"Любое равнодушие к этому жизненно важному вопросу [необходимости культурной революции] будет большой изменой исламу и исламскому государству", - подчеркивал Хомейни в своем обращении 12 июня 1980 года, вскоре после того, как в Иране были зарыты все вузы.

Университеты закрыли на три года – Хомейни называл их "центрами разврата" и считал одной из главных угроз новому режиму

Университеты страны закрыли на три года – Хомейни называл их "центрами разврата" и считал одной из главных "империалистических" угроз исламскому режиму. Тысячи студентов и преподавателей были уволены и исключены из вузов, сотни погибли либо были репрессированы в первые же годы после победы революции. Программы вновь открывшихся университетов подвергли жесткой цензуре. К преподаванию не допускали лекторов, получивших западное образование либо работавших на Западе.

Аналогичные меры коснулись среднего образования, СМИ, кинематографа. Многие издания и телеканалы были закрыты, в Иране запретили показывать зарубежные фильмы, хранить и продавать иностранные кассеты.

Главными предметами в школах стали шиитское исламское учение, Коран, шариат и теория мусульманского права. Имена классиков средневековой литературы Ирана предали забвению, многих современных авторов – запретили, а европейскую и мировую историю в учебниках заменили историей мусульманских стран, прежде всего Ирана. В общественном и учебном пространстве царил культ Хомейни.

Придя ко власти, аятолла Хомейни (на заднем фоне) резко ограничил права женщин / Фото: EPA

Мечети и медресе стали ключевыми политическими и пропагандистскими центрами: муллы координировали проведение провластных демонстраций, следили за выполнением норм шариата, были главными ретрансляторами идей исламского режима.

Введение новшеств контролировал Корпус стражей Исламской революции (КСИР) – новосозданное военное формирование, призванное "защищать завоевания Исламской революции" (на сегодня это армия Ирана).

Особенно жестко силы КСИР следили за соблюдением новых норм женщинами - наступление на их права стало отдельным фронтом культурной революции.

Носить чадру или платки-хиджабы иранки обязаны до сих пор

Женщин обязали строго соблюдать нормы шариата: носить чадру или платки-хиджабы иранки обязаны до сих пор. В Иране также ввели раздельное обучение, ограничили круг профессий для женщин, запретили им инициировать разводы, ввели институт многоженства и распространили на женщин телесные наказания, в том числе за измену родине, шпионаж и супружескую неверность.

Влияние культурной революции до сих пор определяет общественные нормы в Иране, что отражено в международных рейтингах страны. По итогам 2018 года Иран занял 164 место из 180 в Индексе свободы прессы по версии Репортеров без границ. А в рейтинге гендерного равенства (The Global Gender Gap Report), составляемом Всемирным экономическим форумом, Иран в 2018 году вошел в десятку наихудших стран для женщин (141 место из 149 стран).

2. Глобальный энергетический кризис

Свержению шаха Пехлеви предшествовала масштабная забастовка работников нефтяной промышленности Ирана, который занимает четвертое место в мире по объему доказанных запасов нефти.

Осенью 1978 года в стране остановились нефтедобывающие предприятия, перерабатывающие заводы, нефтеналивные порты. Экспорт черного золота из Ирана был парализован, а мировые цены на него начали расти. Ситуацию усугубила последовавшая революция, разрыв торговых отношений Вашингтона с Тегераном и война Ирана с Ираком (началась в 1980 году), из-за которой иранская нефтедобыча практически прекратилась, а иракская – резко сократилась.

Танкер с иранской нефтью в порту Гданьска / Фото: EPA

На этом фоне мировые рынки охватила паника и цены на нефть взлетели более чем вдвое – почти до $40 за баррель. Энергетический кризис, в свою очередь, дал толчок рецессии в США и других странах Запада. Цены на нефть вернулись к докризисным лишь к середине 1980-х.

Однако мировой баланс сил за это время успел существенно измениться. Кризис существенно усилил роль других экспортеров нефти – Мексики, Нигерии, Венесуэлы, Норвегии, Канады, Многие страны – прежде всего США – начали разработки собственных месторождений. Страны ОПЕК утратили былое влияние, несмотря на то что в первый год кризиса Саудовская Аравия получала сверхприбыли из-за дефицита иранской нефти. Доля ОПЕК на мировом рынке упала с 50% в 1979 году до 29% в 1985-м.

Страны ОПЕК утратили былое влияние: доля ОПЕК на мировом рынке упала с 50% в 1979 году до 29% в 1985-м

Кроме того, именно этот энергетический кризис заставил наиболее развитые экономики мира стремиться к уменьшению нефтезависимости и разработкам альтернативных источников энергии. Только с 1979 по 1981 год потребление нефти в США, Европе и Японии снизилось на 13% (хотя мировая нефтедобыча упала лишь на 4%). Во второй половине 1980-х дальнейшее снижение спроса, а с ним и цен на нефть, ударило по сырьевым экономикам, крупнейшей из которых был СССР – что подогрело и политический кризис в разваливающемся Союзе.

3. Ирано-иракская война

Восьмилетняя схватка между Ираном и Ираком (сентябрь 1980 – август 1988) не выявила победителей, однако стала одним из самых кровопролитных и жестоких конфликтов в новейшей истории человечества.

Ее жертвами, по самым скромным оценкам, стали около полумиллиона солдат с обеих сторон и несколько десятков тысяч гражданских лиц. Обоюдная тактика "тотальной войны" – с применением химического оружия, траншейных сражений, воздушных налетов, танков и баллистических ракет – породила исторические аналогии с двумя мировыми войнами. При этом ни одной из сторон не удалось добиться своих целей.

Пленные иракские солдаты / Фото: Iranian Historical Photographs Gallery / fouman.com

Спусковым крючком войны стала революция в Иране. После провозглашения там шиитского исламского государства руководитель Ирака Саддам Хусейн (суннит по вероисповеданию) всерьез опасался аналогичного восстания в своей стране. Тем более что Иран стал оказывать поддержку шиитским движениям многих стран, включая Ирак.

Жертвами войны, по самым скромным оценкам, стали около полумиллиона солдат с обеих сторон

Кроме того, конфликт подогрели давние приграничные споры – Багдад заявлял свое право на богатую нефтью иранскую провинцию Хузестан и другие приграничные районы. В сентябре 1980 года Ирак начал военное вторжение в Иран, намереваясь отвоевать эти территории, подавить амбиции режима аятоллы Хомейни и утвердить свое лидерство в Персидском заливе. Однако иранская армия уже на первом этапе войны отвоевала занятые земли, хотя посягнуть на режим Хусейна ей так и не удалось. По итогам восьми лет войны Иран и Ирак вернулись на исходные позиции - спецкомиссия ООН зафиксировала довоенный статус-кво.

Конфликт привел к упадку экономики и резкому снижению уровня жизни в обеих странах, однако идеологически укрепил режимы Хомейни и Хусейна на долгие годы.

4. Подъем Хезболлы в Ливане

Военизированная шиитская группировка и политическая партия Хезболла, возникшая в Ливане в начале 1980-х годов, стала прямым продуктом Исламской революции в Иране. "Экспорт" революции на остальной шиитский мир был одной из главных задач нового иранского режима во внешней политике, и Ливан стал самым наглядным примером таких попыток.

Сторонники Хезболлы в Бейруте (Ливан) празднуют 40-летие иранской революции / Фото: EPA

Движение Хезболла было основано при поддержке новой иранской армии - Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Это произошло вскоре после того, как из-за обострения конфликта с соседним Израилем южную часть территории Ливана заняли войска израильской армии ЦАХАЛ. Хезболла - вслед за Ираном - огласила врагами Израиль и Запад, а своими целями - установление исламского государства в Ливане и уничтожение Израиля.

С тех пор политическая и военная мощь группировки, поддерживаемой Ираном и Сирией, растет. В 1992 Хезболла впервые приняла участие в выборах и с тех пор регулярно избирается в парламент Ливана, включая недавние выборы 2018 года. Движение располагает собственным спутниковым телеканалом и радиостанцией.

Хезболла признана террористической организацией в США, Канаде, Израиле, странах Лиги арабских государств

Хезболлу считают ответственной за организацию многих терактов и военных операций, в том числе далеко за пределами Ливана. Среди них – множественные атаки в Израиле, убийство ливанского премьера Рафика Харири в 2005 году (причастность Хезболлы подтвердил спецтрибунал ООН), взрыв автобуса с израильскими туристами в Болгарии в 2012 году.

Сегодня она признана террористической организацией в США, Канаде, Израиле, странах Лиги арабских государств, а ЕС и Австралия считают террористами боевое крыло Хезболлы.

С 2011 года Хезболла участвует в Сирийской войне на стороне правительства Башара Асада.

5. Региональная "холодная война" с Израилем

До своего свержения шах Пехлеви признал независимость Израиля и был первым мусульманским лидером, который установил с ним дипломатические отношения. За этот шаг монарха как "пособника политики сионистов" резко критиковало радикальное иранское духовенство, позже одержавшее победу в ходе Исламской революции.

Хомейни называл Израиль "всемирно признанным врагом ислама и мусульман"

Еще до своего прихода ко власти в Иране аятолла Хомейни заявлял, что Израиль стремится захватить и разрушить экономику Ирана, называя это государство "всемирно признанным врагом ислама и мусульман". После победы революции подобные тезисы из проповедей Хомейни стали основой внешней политики Ирана.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре) на учениях, симулирующих бой против членов Хезболлы / Фото: EPA

Эпоха дружественных ирано-израильских отношений рухнула. Уже к 1980 году все торговые и экономические связи Ирана с Израилем были разорваны, а лидеры иранской еврейской общины – казнены. С тех пор вот уже 40 лет Тегеран остается центром сил, выступающих против примирения мусульманского мира с Израилем. И если поначалу между государствами царил относительный "холодный мир", то с 1990-х годов он вылился в один из острейших конфликтов в международных отношениях, который длится до сих пор.

Его подогревают проблема ядерной программы Ирана, а также предполагаемое спонсирование иранской стороной антиизраильских военизированных сил, среди которых палестинское движение ХАМАС и ливанская Хезболла.

6. Разрыв отношений Ирана и США

До Исламской революции в Иране Соединенные Штаты были главным западным союзником иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви – экономическим, политическим и культурным. В 1953 году США и Великобритания помогли монарху вернуться на престол, когда он был вынужден покинуть страну на фоне внутреннего политического кризиса, охватившего Иран (после того как оппозиционный шаху меджлис решил национализировать нефтяную промышленность страны и власть в свои руки взял премьер-министр Мохаммед Мосаддык).

Под блестящим руководством шаха Иран является островом стабильности в одном из самых проблемных регионов мира

В свою очередь, вернувшись ко власти, шах активно проводил деисламизацию и "вестернизацию" страны, ориентируясь на американское образование, западные культурные и гендерные нормы, наукоемкую экономику. Тегеран также являлся опорой Вашингтона в его внешнеполитических шагах в мусульманском мире.

"Под блестящим руководством шаха Иран является островом стабильности в одном из самых проблемных регионов мира. Нет другого государственного деятеля, которого я мог бы ценить и любить больше", - говорил президент США Джимми Картер об иранском шахе в своем новогоднем обращении накануне 1978-го.

Сегодня трудно поверить в то, что из Вашингтона в адрес Тегерана могли звучать такие слова. Исламская революция 1979 года положила конец этому геополитическому союзу.

Новый духовный и политический лидер Ирана аятолла Хомейни провозгласил западные страны - и прежде всего США ("великого сатану") – врагом новосозданной Исламской республики Иран. На фоне подогреваемых пропагандой антиамериканских настроений осенью 1979 года радикально настроенные студенты захватили в Тегеране американское посольство, взяв в заложники более полусотни его сотрудников.

Кризис с заложниками, освобождения которых США добились лишь через 444 дня, окончательно рассорил Вашингтон и Тегеран. Весной 1980 года администрация президента Картера разорвала дипломатические отношения США с Ираном – они не возобновлены до сих пор. Тогда же США ввели первые антииранские санкции.

Иранцы на акции в честь 39-летия захвата посольства США в Тегеране (осень 2018 года) / Фото: EPA

В дальнейшем практически каждый президент США усиливал санкционный режим, а Джордж Буш-младший в 2002 году в знаменитом обращении к Конгрессу назвал Иран частью мировой оси зла (наряду с КНДР и режимом Саддама Хуссейна в Ираке).

Лидеры двух стран не разговаривали тет-а-тет более тридцати лет – в сентябре 2013 года президент США Барак Обама первым позвонил своему иранскому коллеге Хасану Рухани, чтобы обсудить подготовку международного соглашения по ядерной программе Ирана.

7. Мировая дискуссия о ядерной проблеме Ирана

Основа иранской ядерной программы была заложена еще в годы правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. В 1957 году Иран подписал соглашение с США о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии в рамках программы Атом для мира. А уже в следующем году страна стала членом новосозданного Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иранская АЭС в Бушере / Фото: EPA

Более того, в 1970 году Иран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому его ядерная программа подлежит проверкам МАГАТЭ. Тегеран сотрудничал в этой области с западными странами (главным образом США и Британией) вплоть до Исламской революции 1979 года, после которой его ядерная программа оставалась по большей части закрытой для международного сообщества. Хотя было известно, что ее развитие возобновилось – в том числе при содействии России, подписавшей контракт на строительство АЭС в Бушере. Кроме того, Тегеран заключил договоры по ядерному сотрудничеству с Францией и Аргентиной.

В начале 2000-х появились первые данные о тайной иранской программе обогащения урана. Вопреки официальным заверения Тегерана о мирном характере разработок такая информация породила глобальные опасения о том, что Иран втайне работает над созданием ядерного оружия. Впоследствии разведка США и МАГАТЭ подтвердили, что как минимум до 2003 года Иран проводил исследования и эксперименты, нацеленные на создание ядерных вооружений.

В 2007 году Совбез ООН обвинил Тегеран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия и потребовал остановить разработки. Большинство стран Запада ввели жесткие экономические санкции в отношении страны.

В 2007 году Совбез ООН обвинил Тегеран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия

С тех пор ядерная программа Ирана из года в год остается одной из главных тем мировой повестки дня. Относительного компромисса удалось достичь в 2015 году, когда Иран достиг соглашения с шестью мировыми державами: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией.

Иран обязался вывезти обогащенный уран и допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а страны Запада, в свою очередь, согласились поэтапно снимать санкции с Ирана

Однако наметившиеся было потепление пресек новый лидер США Дональд Трамп, назвавший заключенную при участии Барака Обамы ядерную сделку с Ираном "худшей в истории". В 2018 году Трамп вывел США из договора и возобновил американские санкции против Ирана.